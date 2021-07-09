Gelinim Mutfakta Yeni Sezon Sunucusu Demet Akalın Oldu
Kanal D’nin 4’üncü sezonuna “merhaba” diyecek fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni sezonda Demet Akalın’ın sunumuyla ekranda olacak.
Üç sezondur hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta’nın sunucu koltuğu artık Demet Akalın’a emanet. Şarkıları ve samimi tavırlarıyla beğeni toplayan başarılı isim artık sevenleriyle Kanal D’de buluşmaya hazırlanıyor.
Kısa süre içinde çekimlere başlayacak olan Akalın, “Böylesine başarılı bir projenin bir parçası olmak gurur verici. Kanal D ekranında çok eğleneceğimize eminim. Çekimlere başlamak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
Gelinim Mutfakta yeni sezonda yine hafta içi her gün Kanal D ekranlarında olacak!
09 Tem 2021 - 14:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.