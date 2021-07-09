Demet Akalın'dan Sosyal Medyayı Sallayacak Olay! O İsme Resmen "Kraliçe Burada" Dedi! Soluklar Mahkemede Alınabilir! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekranlara kısa bir mola veren Gelinim Mutfakta yarışmasından gelen son dakika haberleri dudakları uçuklattı. Demet Akalın resmen sosyal medyayı sallayacak olay paylaşım geldi. O İsme resmen “Kraliçe burada” diyen Akalın şok etkisi yarattı. Bunun üzerine birçok kişi “Mahkemeye gitseler yeridir” yorumlarında bulundular.
Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta adlı sevilen yarışma kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi. Bir süre önce yarışmanın sunucusu olan Seda Sayan’ın yarışma sunuculuğundan ayrılacağı ve başka bir programda sunuculuk yapacağı duyulmuştu. Bunun üzerine Seda Sayan yüksek tepkilerle karşı karşıya kalmıştı.
Demet Akalın ve Alişan’ın ‘Sabah Sabah’ adlı programlarının bitmesinden sonra aynı kanalda yayınlanacak olan yeni bir program için sunucunun Seda Sayan olacağı öğrenilince ünlüler tarafında kayışlar koptu. Demet Akalın, Alişan ve Seda Sayan üçlüsü arasında “Ekmeğimizle oynadı!” adı altında bir tartışma yaşandı. Yaşanılanların yanı sıra Seda Sayan’ın Gelinim Mutfakta adlı yarışmanın sunuculuğundan ayrılmasının üzerine en çok merak edilen şeylerden biri de yarışmanın yeni sunucusunun kim olacağı oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.