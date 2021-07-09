Bomba İddia! Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım Aşk Mı Yaşıyor ?
Hadise ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım'ın 42 yaşındaki Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.
BİRLİKTE EĞLENDİLER
Şimdilerde tatil için Çeşme'de olan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel, bir mekanda samimi şekilde eğlendi. Çift daha önce de başka bir mekanda bir araya gelmişti.
Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği konuşuldu.
09 Tem 2021 - 16:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.