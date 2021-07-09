Müge Anlı’da Büyük Deprem! Rahmi Özkan’la Yolları Ayrıldı! Yeni Sezonda Kadro Tamamen Değişiyor! Öyle Bir Kavga Ettiler Ki…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da büyük deprem! Programın ilk bölümünden beri yer alan Rahmi Özkan için Müge Anlı kararını verdi. Stüdyo ortamında da anlaşamadıkları ve sık sık tartıştıkları görülen ikili arasındaki iplerin koptuğu iddiaları gündeme geldi. Peki, neler oluyor?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine toplayan Müge Anlı’nın programında; Müge Anlı yenişen ekranlara dönmek için 30 Ağustos’u işaret etse bile “Büyükşen cinayetinde bir gelişme olursa anında programı başlatırım. Dekorlarım hazır olsun yeter ki” yorumunda bulunmuştu.
Programının ilk bölümünden beri Rahmi Özkan’ın bulunduğu biliniyor. Program sırasında se Müge Anlı ile çoğu kez zıt düşen Rahmi Özkan, sosyal medyada çalkalanıyor. Kısa bir süre önce ise Rahmi Özkan’ın görseli ekranlara gelince Müge Anlı, “Neden koyuyorsunuz bunu buraya? Koymasın kaldırın şunu! Ne alaka ya? Kaldırın şunu” sözlerini Rahmi Özkan için ekibe dile getirmişti. Peki, ikili arasındaki ipler neden koptu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.