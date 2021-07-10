Bitcoin'de Beklenen İvme Yakalanamıyor! Uzman İsimden Önemli Açıklama Geldi

Özellikle Bitcoin madencilerinin Çin dışında yeni madencilik yerleri arayışına girmeleri ve bu amaçla çıktıkları yolda birçok zorlukla karşılaşmaları Bitcoin hashrate oranlarını ciddi şekilde düşürdü.



Öte yandan New York’un kuzeyinde faaliyet gösteren ve doğal gazla çalışan Bitcoin madencilik tesisine çevreyi kirlettiği gerekçesiyle gösterilen tepkiler çığ gibi büyüyor! Yeşil enerji, yeşil dünya sloganları belki de hiç olmadığı kadar gündemde. Tabii ki tüm bunların etkisi Bitcoin fiyatlarına olumsuz şekilde yansıyor.

Hal böyle olunca da birçok yatırımcı Bitcoin’e yatırım yapma konusunda son derece kararsız bir tablo çiziyor. Bazı analist ya da önde gelen traderlar BTC yatırımları konusunda yatırımcıları temkinli olmaya davet ediyor.

Konuyla ilgili son açıklama Guggenheim Investments Yönetim Kurulu Başkanı Scott Minerd’dan geldi. Minerd, CNBC’ye verdiği röportajda şu an için Bitcoin’e yatırım yapmanın gereksizliğinden söz etti.

Bitcoin’in 10 bin dolara kadar düşebileceği tahmininde bulunan Minerd, BTC’nin şu anki gidişatını daha önce yaşanan güçlü çöküş dönemlerine benzeterek %70-80 oranında bir düşüşün gelebileceğini iddia etti.

Lider kripto para birimi yeniden yükselişe geçmeden önce de bir süre yatay şekilde hareket edebileceğini ifade etti.