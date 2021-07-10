- 10 Tem 2021 - 12:21 G: 10 Tem 2021 - 12:23

Yeni bir Aşk Hadise’si, Ünlü Şarkıcı Hadise Kiminle Birlikte? İşte Detaylar...

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bitişi henüz sindirilemezken ve ikilinin adı yan yana yazılmaya devam ederken, dün aşk bombaları ardı ardına patladı.

Ayrılalı henüz bir ay bile olmamışken dün ilk olarak oyuncu Kaan Yıldırım'ın adı iki çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel ile anıldı. Hadise'den ise jet hızıyla Kaan Yıldırım'a misilleme geldi. Eski aşkını 25 günde unutan Hadise, Bodrum Lucca'ya yeni sevgilisi ile ele ele giderek ilişkisini adeta ele güne ilan etti

İkiliden Kaan Yıldırım'ın ayrılık sonrası ünlü model Çağla Şıkel ile Çeşme tatilinde yakınlaştığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından bir gelişmede Hadise cephesinde yaşandı.

Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile ilişki yaşadığı haberlerinin ardından Hadise'nin de aşkı ortaya çıktı. Hadise'nin ünlü bir kafenin sahibi Mehmet Dinçerler ile yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Bodrum'daki bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ise iddiaları güçlendirdi.

Öte yandan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in mekana el ele geldiği öne sürüldü.

10 Tem 2021 - 12:21 - Magazin

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