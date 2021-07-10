PES 2022 Mobile Ne Zaman Çıkacak? Pes 2022 Mobile Nasıl Olacak… PES 2022 Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Oyun severler için muhteşem bir oyun deneyimi yaşatan PES ile ilgili merak edilenler çok fazla. Oyunun ücretsiz olup olmayacağı, yapılan yeniliklerin neler olduğu sorular arasında yer almakta. İşte detaylı incelenmesi…
Oyunla ilgili reklamların yapıldığı ilk günden bu yana merak edilenlerin başında oyunun ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı yer alıyor… Eğer ücretli olursa ne kadar ücret kesilecek? PES 2022 için ücret talep edilmeyecek. Oyun severler oyunlarını ücretiz olarak oynama hakkı elde edecekler.
Peki ücretli olan kısımlar da var mı? Oyunda bazı kısımların ve ek özelliklerin ücretli olabileceği yönünde araştırmalar yer alıyor. Fakat oyunun geneline bakıldığı zaman ücret alınmayacağı kesin.
10 Tem 2021 - 13:02 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.