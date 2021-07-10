PES 2022 Mobile Ne Zaman Çıkacak? Pes 2022 Mobile Nasıl Olacak… PES 2022 Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Oyunla ilgili reklamların yapıldığı ilk günden bu yana merak edilenlerin başında oyunun ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı yer alıyor… Eğer ücretli olursa ne kadar ücret kesilecek? PES 2022 için ücret talep edilmeyecek. Oyun severler oyunlarını ücretiz olarak oynama hakkı elde edecekler.

Peki ücretli olan kısımlar da var mı? Oyunda bazı kısımların ve ek özelliklerin ücretli olabileceği yönünde araştırmalar yer alıyor. Fakat oyunun geneline bakıldığı zaman ücret alınmayacağı kesin.