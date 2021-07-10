Trafik Para Cezasını Nasıl Öderim? Online Trafik Cezası Ödeme İşlemini Nasıl Yapılır?

Trafik cezalarının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler e-devleti kullanabilir. Peki e-devlete giriş için ne yapmak gerekiyor? Daha önceden şifresini almayanlar nasıl giriş yapabilir? E-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılmalıdır. Sisteme girerken şifresi olmayanlar PTT şubelerine başvurabilir. Online olarak sorgulama işleminin ardından online şekilde de ödeme yapılabilir ve para anında borç sistemine geçer.

Trafik Para Cezası Nasıl Ödenir?



Trafik para cezası devlet dairelerine gitmeden online şekilde ödenebiliyor. Trafik cezaları online olarak bankalardan da yapılabiliyor. Cezaların yapılacağı bankalar ile ilgili mobil uygulamaya ya da internet bankacılığına giriş yapıldığı takdirde ödemeler kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca bankalar aracılığı ile borcun ne kadar olduğu da sistem tarafından görüntülenebiliyor. Para cezalarının son gününde ödenmesi halinde cezai işlem uygulanmaz. Günler takip edilmeli ve gecikmeden ödenmelidir.