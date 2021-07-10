Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankara’da Sabah Ne Yenir?
Lezzetli kahvaltılar için Ankara’ya gelenlerin ne yiyecekleri konusunda kararsızlıkları oldukça normal. İlde kahvaltı kültürü çok fazla geliştiği için seçenekler de doğal olarak bir o kadar fazla. Peki bölgeye gelenler nerede ne yemeli?
Ankara bölgesinde en ünlü kahvaltıların başında simitle yapılan kahvaltılar geliyor. Bölgenin ünlü simidi pek çok misafirin de dikkatini çekmekte. Olağanüstü gevrekliği ve yumuşaklığı birlikte barındıran yapısı ile herkese muhteşem bir tat veriyor. Özellikle serpme kahvaltı tercihlerinde masalarda gelen lezzetlerden bir tanesi. Böylece misafirler çıtır çıtır bir lezzet eşliğinde kahvaltılarını yapıyor.
Ankara Kızılay’da Kahvaltı İçin Hangi Mekanlar Var?
Kızılay bölgesi mekan açısından Ankara’nın en çeşidi fazla olan bölgelerinden biridir. Misafirler istedikleri tarzda kahvaltı bulabiliyor. Serpme kahvaltı severler için farklı mekanlar varken köy kahvaltılarında da başarılı mekanlar bulunuyor. Serpme ve köy kahvaltılarında çok fazla çeşit yer alıyor. Vatandaşlar diledikleri lezzetleri ek olarak da ilave edebiliyor. Peki bölgede bu kadar çeşit varken hangi lezzetten yenmeli? Bu sorunun cevabı insanların damak zevkine göre değişiyor. Çeşidi sevenler ve kalabalık şekilde kahvaltıya gitmek isteyenler için serpme kahvaltılar inanılmaz bir haz veriyor.
10 Tem 2021 - 13:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.