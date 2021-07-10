10 Tem 2021 - 16:20 Güncelleme: 10 Tem 2021 - 16:21
Fenerbahçe'den Ayrılan Emre Belözoğlu A Milli Takım’da
Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ve son 10 maçlık periyotta sarı-lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu.
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10 Tem 2021 - 16:20 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.