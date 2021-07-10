- 10 Tem 2021 - 16:20 G: 10 Tem 2021 - 16:21

Fenerbahçe'den Ayrılan Emre Belözoğlu A Milli Takım’da

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ve son 10 maçlık periyotta sarı-lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu.

10 Tem 2021 - 16:20 - Spor

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