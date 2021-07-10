Kripto Para Piyasalarında Rekor Seviyede Artış Beklenmiyordu! EOS Sınırlarını Aştı...

EOS piyasa değeri $4,0606B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 0,29% oldu. EOS kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $17,5290B olarak belirlendi.

EOS, geçtiğimiz 24 saat içinde $4,2187 ile $4,3537 seviyeleri arasında işlem gördü.

EOS, geçtiğimiz yedi gün içinde 8,93% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $2,1812B veya toplam hacme göre 2,94% oranında oldu. EOS, geçtiğimiz yedi günde $3,5283 ile $4,3537 seviyeleri arasında işlem gördü.

EOS fiyatı 29 Nisan 2018 tarihindeki $22,98 seviyesinden 81,05% daha düşük.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeler

Bitcoin 3,29% oranında yükseldi ve $33.941,5 seviyesinden işlem gördü. Ethereum ise 1,89% artış ile $2.159,84 seviyesinden işlem gördü.

Bitcoin piyasa hacmi $635,7901B veya toplam piyasa hacminin 45,07% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $251,3791B veya toplam piyasa hacminin 17,82% olarak belirlendi.