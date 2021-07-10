Kripto Para Piyasalarında Rekor Seviyede Artış Beklenmiyordu! EOS Sınırlarını Aştı...
Cumartesi günü EOS, 21,19% oranında değer kazanarak $4,3537 seviyesinden işlem gördü. Bu 24 Mayıs tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış olarak kayda geçti.
EOS piyasa değeri $4,0606B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 0,29% oldu. EOS kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $17,5290B olarak belirlendi.
EOS, geçtiğimiz 24 saat içinde $4,2187 ile $4,3537 seviyeleri arasında işlem gördü.
EOS, geçtiğimiz yedi gün içinde 8,93% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $2,1812B veya toplam hacme göre 2,94% oranında oldu. EOS, geçtiğimiz yedi günde $3,5283 ile $4,3537 seviyeleri arasında işlem gördü.
EOS fiyatı 29 Nisan 2018 tarihindeki $22,98 seviyesinden 81,05% daha düşük.
Kripto para piyasalarındaki gelişmeler
Bitcoin 3,29% oranında yükseldi ve $33.941,5 seviyesinden işlem gördü. Ethereum ise 1,89% artış ile $2.159,84 seviyesinden işlem gördü.
Bitcoin piyasa hacmi $635,7901B veya toplam piyasa hacminin 45,07% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $251,3791B veya toplam piyasa hacminin 17,82% olarak belirlendi.
10 Tem 2021 - 16:36 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.