Ons Altın Fiyatlarında Hareketlilik Sürüyor! Altın Fiyatları Beklentisi Değişti...

Değerli metaller yeni aya olumlu bir başlangıç yaptı. Haziran ayında FED toplantısı sonrası düşüşe geçen değerli metaller, yeni ayda yukarı yönde ivmelendi. Hafta içerisinde 1.818 dolar seviyelerine kadar yükselen ons altın, 1.807 dolar seviyelerinde kapanış yaptı. Gram altın ise bu süreçte 500 TL psikolojik direncini aşmayı başardı.

Ons Altın İçin Olumlu Gelişmeler

Popüler piyasa analistlerinden Edward Moya, Kitco haber sitesine verdiği röportajda değerli metallere yönelik beklentilerini açıkladı. Delta varyantı ile birlikte büyüme beklentilerinin güncellenebileceğini belirten Moya, bu durumun ons altın fiyatını destekleyebileceğine dikkat çekti. Çin ve ABD’den gelen haberlerin de sarı metal için olumlu olduğunu vurgulayan deneyimli analist, ilerleyen süreçte güvenli liman altına yönelimin hızlanabileceği belirtti.

Altın İçin Fırsat

Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities’in Küresel Emtia Stratejileri Bölümü Başkanı Bart Melek de sarı metale yönelik beklentilerini paylaştı. Bu hafta yayınlanan FOMC toplantı tutanaklarının FED’in şahinleştiğine dair bir işaret barındırmadığını belirten Melek, bu durumun ons altın fiyatlarını destekleyebileceğine dikkat çekti. Delta varyantı gibi küresel sorunlar ile birlikte ABD’nin yerel sorunları olduğunu da belirten deneyimli analist, ons altının bu süreçte 1.900 dolar seviyelerine dönüş şansı yakalayabileceğini vurguladı.

Gram Altın 500 TL Seviyelerinde

Yerel piyasaların en çok tercih edilen yatırım araçlarından gram altın ise ons altın ve dolar kurundaki volatiliteye rağmen haftayı 502 TL seviyelerinin üzerinde kapatmayı başardı. Haftaya 497 TL seviyelerinde başlayan değerli metal, perşembe günü 508 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak dolar kurunun gün içerisinde 8,73 TL seviyelerinden 8,67 TL seviyelerine düşüşüyle birlikte sarı metalde yeniden 500 TL seviyelerine geri dönmüştü. Uzmanlar önümüzdeki hafta trendin yukarı yönde devam ettiği senaryoda gram altının 515 TL seviyelerini test edebileceğini belirtiyor. Ancak olumsuz senaryoda 490 TL desteğine doğru bir düşüşün yaşanabileceği vurgulanıyor.