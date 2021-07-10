Piyasalara Yön Veren İsim Elon Musk'ın Şirketi Tesla BTC'lerini Satıyor Mu?

Tesla’nın Bitcoin alımı coşkusu, önde gelen elektrikli otomobil üreticisinin duyurudan sonraki bir ay içinde Bitcoin ödeme seçeneğini askıya almasıyla kısa sürdü. Şirketin CEO’su Elon Musk, Bitcoin’e yönelik artan çevresel endişesini, Tesla arabaları için BTC ödemesinin kaldırılmasının arkasındaki temel neden olarak gösterdi. Ancak birçoğu, Tesla’nın bilançosunda hala 1 milyar doların üzerinde BTC’yi elinde tuttuğu için Musk’ın Bitcoin üzerindeki iddiaların mantıksız olduğunu belirtti. Bu konuda Çin ile ilgili birçok teori ortaya atıldı.

İddia: Tesla’nın Çin ile “balayı evresi” bitti mi?

Çin’in kripto işletmeleri ve Bitcoin madenciliği konusundaki son yasaklar göz önüne alındığında, birçok kişi Tesla’nın büyüyen işini ayakta tutmak için Komünist Parti’ye paralel gitme çabasında olduğunu söyledi. Çin, dünyanın en büyük tüketici pazarı haline geldi ve birkaç ünlü Amerikan markası, yeni tüketici ve nakit akışı sağlamak için bölgede bir piyasa kurmaya çalışıyor. Tesla da farklı değil. Şirket, 30 bin Çin yapımı araba ile teslimata başladı.

Uzmanlara göre bir dizi gelişme, Tesla’nın Çin’deki balayı döneminin sona ermek üzere olabileceğini gösteriyor. Çin medyasının şirkete yönelik olumsuz açıklamalar yapmasıyla birlikte birçok düzenleyici sorun ortaya çıktı. Bloomberg’in yakın tarihli bir raporu, Tesla’nın Komünist Parti’den şirkete karşı sosyal medyadaki eleştirel yorumları sansürlemesini talep ettiğini, ancak herhangi bir yardım almadığını öne sürdü. Birçoğuna göre Tesla’nın Çin işi bir darbe alırsa, Bitcoin yatırımlarını da etkileyebilir.

Tesla Bitcoin (BTC)’ini satacak mı?

Tesla, geçen çeyrekte 1,5 trilyon dolarlık BTC alımının yüzde 10’unu sattı. Musk, o sırada BTC’nin likiditesini test etmek için bu işlemin yapıldığını söyledi. Uzmanlara göre Bitcoin fiyatı, Çin faktörü ile eklenen alım fiyatından daha düşük işlem görmeye devam ederken Tesla, Bitcoin varlıklarının bir kısmını tekrar satmak zorunda kalabilir.

Musk, Tesla için BTC ödemesini durdurduğu sırada, Bitcoin madenciliğinin %50’sinden fazlasının yeşil olduğunu gösteren yeterli kanıt bulunduğunda bu kararı yeniden gözden geçireceklerini söylemişti. Son Bitcoin madencilik konseyi raporu, BTC madenciliğinin yaklaşık %57’sinin yenilenebilir kaynaklar kullanılarak yapıldığını kanıtladı. Musk’tan herhangi bir yorum gelmedi. Kripto para alanında birçok kişiye göre bu, Musk’ın Bitcoin’e karşı duruşunun sadece çevreyle ilgili olmadığını kanıtladı.