Dogecoin Milyoneri, DOGE'nin Temellerine Dair Tüm Detayları Açıkladı!

Ünlü Dogecoin (DOGE) milyoneri Contessoto DOGE hakkında açıklamalar yaptı. Onun en iyi altcoin olduğunu söyleyen Contessoto kendince bir teori de geliştirmiş. Glauber Contessoto genç yaşta kriptodan milyoner olan isimler arasında ve Dogecoin (DOGE) yatırımına son derece güveniyor. Üstelik bunu destekleyen önemli bir teorisi de bulunuyor.

Süpermen ve Dogecoin Bağlantısı

Yoğun araştırmalar yaptığını ve sonunda Dogecoin’in popülaritesinin altında yatan sebebi bulduğunu söyleyen Glauber Contessoto, Superman çizgi romanının şaka coinin temellerini oluşturduğuna inanıyor. Çizgi romanı okuyanlar Kripto isimli karakteri de hatırlayacaktır. Bu süper köpeğin kripto ismine sahip olması Contessoto teorisinin temelini oluşturuyor.

“Çizgi romandaki kripto isimli köpek Dogecoin (DOGE)’e dönüştü. Krypto bir erkeğin en yakın arkadaşı ve Dogecoin (DOGE)’de “en iyi kripto para” evet teorim bu” dedi.

Tam bir Dogecoin (DOGE) fanatiği olan Contessoto YouTube üzerinden yakın zamanda bu kripto paranın pazarlamasına yöneldi. Açtığı YouTube kanalı kısa sürede 80.000 abone sayısına ulaştı ve buradan DOGE ürünlerini pazarlıyor.

Elon Musk’ın Dogecoin (DOGE) Sözü

Cuma günü Tesla’nın CEO’su Elon Musk Dogecoin (DOGE)’in büyük bir güncelleme alacağını ve bu yükseltmeyle birlikte son derece güçleneceğini söyledi. Hatta Bitcoin ve Ethereum’dan çok daha hızlı ve faydalı olacağını bile söyledi.

Samson Mow (Blockstream CSO) ve Gabor Gurbacs (VanEck dijital varlık bölümü müdürü) Elon Musk’ı destekledi. Dogecoin’in 2014 yılından bu yana Litecoin ile birleştiğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Dogecoin ve Litecoin temel katman işlemlerinde birlikte hareket ediyor. Daha doğrusu Dogecoin, Litecoin’den yararlanıyor.

Bunun değiştirilmesi Dogecoin (DOGE) için biri bir şey olacak. Dogecoin geliştiricilerinin şaka coin için daha fazla emek harcaması ve DOGE’u özgürleştirmesi gerekiyor. Elon Musk’a bakılırsa bu yakın zamanda gerçekleşecek. Kriptolar konusunda uzun süredir fikir değiştirmediği tek konu Dogecoin olan Elon Musk onu yeni Bitcoin yapmak istiyor.

İkinci bir ihtimal ise Dogecoin sayesinde tüm kripto paraların itibarını sarsmak olabilir. Yani şaka için oluşturulan bir dijital varlık ile devasa şirketleri arkasına alan projelerin fayda üretimi anlamında herhangi bir farkı yok dedirtmekte olabilir.