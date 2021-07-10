Survivor Poyraz Ne Dora’yı Ne Ayşe’yi Görmek İstemiyor! Aralarında Büyük Kriz Çıktı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Asla Yan Yana Gelmiyorlar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan Survivor ikincisi olarak ayrılan Poyraz, uzun bir süre sosyal medya hesabından paylaşım yapmamıştı. Survivor yarışmasının bitiminden birkaç gün sonra bir açıklamada bulunan Poyraz, kendisini destekleyenlere teşekkürlerini iletmişti. Survivor yarışmasında yer alan diğer takım arkadaşlarıyla ise…

Yarışmadan ayrıldıktan sonra Ayşe, Dora, Steven ve diğer mavi takım oyuncuları sürekli bir araya geliyordu ama Poyraz, Mavi takımla olan tüm bağını koparmıştı. Mavi takımdan olan yarışmacılarla hiçbir paylaşım yapmayan Poyraz akıllarda soru işareti bırakıyordu ki, bomba gibi bir iddia gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…



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