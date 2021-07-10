Survivor Poyraz Ne Dora’yı Ne Ayşe’yi Görmek İstemiyor! Aralarında Büyük Kriz Çıktı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Asla Yan Yana Gelmiyorlar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Poyraz ve İsmail arasında yaşanan şampiyonluk rekabeti için uğraşırken; şampiyon olan isim ise İsmail olmuştu. İsmail’in şampiyon olmasıyla birlikte Kırmız takım ve Kırmızı takımı tutan isimler büyük bir mutluluk yaşamıştı. Peki, Poyraz cephesinde neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan Survivor ikincisi olarak ayrılan Poyraz, uzun bir süre sosyal medya hesabından paylaşım yapmamıştı. Survivor yarışmasının bitiminden birkaç gün sonra bir açıklamada bulunan Poyraz, kendisini destekleyenlere teşekkürlerini iletmişti. Survivor yarışmasında yer alan diğer takım arkadaşlarıyla ise…
Yarışmadan ayrıldıktan sonra Ayşe, Dora, Steven ve diğer mavi takım oyuncuları sürekli bir araya geliyordu ama Poyraz, Mavi takımla olan tüm bağını koparmıştı. Mavi takımdan olan yarışmacılarla hiçbir paylaşım yapmayan Poyraz akıllarda soru işareti bırakıyordu ki, bomba gibi bir iddia gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.