Ankara Büyükşehir’den müzik resitali! Melek Mosso konserine yoğun ilgi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlaması ile Başkentlileri “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programları ile buluşturmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Parkı’nda gerçekleşen ve ünlü sanatçı Melek Mosso'nun verdiği açık hava konserine7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programlarıyla Başkentlilere müzik keyfi sunmaya devam ediyor. Işın Karaca ve İsmail Altunsaray’ın konserleri ile başlayan “Büyükşehir Parklarda”konser programlarının üçüncüsü Melek Mosso ile devam etti. 10 Temmuz'da 30 Ağustos Zafer Parkı’nda düzenlenen Melek Mosso konserine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

MELEK MOSSO HAYRANLARINI COŞTURDU

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan açık hava konserine Melek Mosso hayranları akın etti.

Sesi, yorumu ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan Mosso, sevilen şarkılarını Başkentliler için söyledi. 30 Ağustos Zafer Parkı'nı dolduran 7'den 70'e binlerce izleyici korolar halinde ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Ankara'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Melek Mosso, sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Başkent’te uzun bir süreden sonra konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Mosso, şöyle konuştu:“Burada olduğum için öncelikle çok mutluyum çünkü Ankara'nın manevi olarak bende özel bir yeri var. Özellikle parkta konser vermek ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmak benim için çok önemli. Ankaralılar bu akşam benimle umarım çok keyifli bir akşam geçirirler.”

BAŞKENT’TE YAZ AKŞAMLARI ŞİMDİ DAHA KEYİFLİ

Açık hava konserlerini aileleri ile birlikte izlemeye gelen ve coşku dolu anlar yaşayan her yaş grubundan Başkentliler de müziğe hasret kaldıklarını dile getirerek, yaz akşamlarının bu konserler sayesinde daha keyifli geçtiğini şu sözlerle ifade ettiler:

-Bertuğ Kocademir: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin parklarda düzenlemiş olduğu konserler çok güzel. Kapalı mekanlar yerine konserlerin açık havada düzenlenmesi bizim için daha da güzel.Sevdiğimiz sanatçıyı dinleyebildiğimiz için çok mutluyuz.”

-Azize Rasulova: “Pandemi sürecinde açık havada bir konser düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti.Konseri düzenleyen ve emekleri geçen herkese teşekkür ederim.”

-Emine Yıldırım: “Konsere geldiğimiz için çok mutluyuz. Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim.”

-Alper Yılmaz: “Arkadaşlarımızla Melek Mosso'yu dinlemeye geldik ortamda çok güzel. 30 Ağustos Zafer Parkı'na ilk defa geliyorum çok da beğendim.”

-Merve Kaya: “Arkadaşlarımla ilk kez bir konsere geliyorum ortam çok güzel. Konserde emeği geçen herkese teşekkürler.”

-YağmurDönmez: “Konsere geldiğim için çok mutluyum, çok beğendim.”

-Elçin Mine Dönmez: “2 Yıldır konserlere gidemiyorduk, konsere geldiğimiz için çok mutluyuz.”

-Ali Demirel: “2 yıldır evde kapalı kaldık ve çok sıkıldık bugün de buraya eğlenmeye geldik çok mutluyuz.”

-Büşra Ataç: “Melek Mosso'yu çok seviyoruz ve onu dinleyeceğimiz için çok heyecanlıyız.”

-Buse Karakuş: “Arkadaşımla birlikte bu sene üniversite sınavına gireceğiz bu tarz konserler bizim için artı bir motive oluyor. Bu tarz organizasyonlar biz gençleri çok mutlu ediyor.”

-Efe Çıtak: “Yeni evliyiz ve ilk konserimizi dinlemek için 30 Ağustos Parkı’na geldik.”

-Fatma Çıtak: “Pandemi döneminde konsere gitmeyi çok özlemiştik, çok mutluyuz. Konseri düzenlediği için Mansur Başkan'a teşekkür ederiz.”

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