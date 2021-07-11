Ankara’da Simit fiyatına Zam! Ankara'da Simit Fiyatı Ne Kadar Oldu? Simit kaç para 2021

Ankara’da simit fiyatında güncelleme yapıldı. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da 2 TL den satılan simit fiyatının pazartesiden itibaren 2,50 TL olacağını belirterek, “Gerek un ve susam fiyatlarının gerekse eleman yevmiyesi, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kira gibi girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesinden dolayı ister istemez yeni bir fiyat ayarlamasına gidilmesi kaçınılmaz olmuştur.” dedi.

Ankara’da simit fiyatına pazartesi gününden geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. 2 TL’den satılan simit, son dönemde girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle 2,50 TL’ye yükseldi.

“MÜŞTERİLERİMİZ TARAFINDAN ANLAYIŞLA KARŞILANACAĞINA İNANIYORUZ”

Artan maliyetler nedeniyle simit fiyatında artışının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, son fiyat güncellemesinden sonra girdi maliyetlerine yüzde 80-90 oranında aşırı zam gelmesinden dolayı, 2 TL’den satılan simit fiyatına pazartesi gününden geçerli olmak üzere 50 kuruşluk bir güncellemeyi yansıtmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Bir önceki zam dönemi olan geçen yıl 2020’de simitlik unun çuvalı 110 TL, susam kg fiyatı 12 TL iken bugün geldiğimiz noktada un 190-220 TL arasında, susam ise 23 TL. Yine son dönemde katı sıvı yağdan tutun pandemi döneminde iş veremediğimiz ustalar başka mesleklere yöneldiği için artan eleman-usta yevmiyeleri, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve kira bedelleri gibi girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesinden dolayı simit fiyatını güncellemek durumunda kaldık. 100 gram simit 2 TL’den satılırken aynı gramajdaki simit 2,50 TL oldu. 50 kuruşluk bir güncelleme yapmak zorunda kaldık. Eğer gerçek bir Ankara simidi yapmak istiyorsak, lezzetinden, kalitesinden ödün vermek istenmiyorsa, bu güncelleme kaçınılmaz olmuştur. Birçok ilde simidin 2,50 TL olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimizin bizi anlayışla karşılayacağına inanıyoruz. Simit üretimindeki ana kalemlerin fiyatlarının artışı durdurulamaz ve devam ederse, artan maliyetler nedeniyle yeni fiyat artışları kaçınılmaz olacaktır. Sistem ister istemez kendi kendine fiyat ayarlaması yapacak.” dedi.

SİMİTÇİLİK MESLEK OLARAK TÜKENMEK ÜZERE

Pandemi sürecinde salgın önlemleri nedeniyle simitçi esnafının ağır bir yükle karşılaştığını belirten Oda Başkanı Delibaş, şöyle devam etti: “Pandemi sürecinde odamıza kayıtlı 80 civarında simit imalatı yapan simitçiliğin temel taşı fırın kapatmak zorunda kaldı. Şu an kalan 30 civarında simit fırınımız ise kapatmamak için direniyor. Kapanan simit fırınlarımız klasik taş fırın, gerçek Ankara simidi yapan fırınlarımızdı ki bu fırınlarımız herkesin bildiği gibi sokak aralarında işe giderken, okul yollarında simit satıcılarından, camekanlardan alınan bol susamlı çıtır çıtır, tadına doyum olmayan gerçek Ankara simidinin imalatının yapıldığı fırınlardı. Aslında bu fırınları kaybetmek demek, Ankaramızın değerini, kültürünü kaybetmek demektir. Ayrıca, bu simit fırınları bugünkü simit kafelere usta yetiştiren bir nevi okullardı. Kalitesi tescil ve denetimle korunan, coğrafi işaret tescilli Ankara simidini yaşatmamız; Ankara simidi kültürünün devam edebilmesi için bu işin kaynağı olan bu fırınları desteklememiz, değerlerimizi kaybetmememiz gerekiyordu ama maalesef bunu yapamadık. Simit fırınlarının günden güne kapanmasıyla birlikte simitçilik artık meslek olarak tükenmek üzere. Simitçiliğin meslek liselerinde mesleki eğitimle birlikte meslekleştirilmesi konusu ciddi anlamda ele alınmalı.”