Dolarda Hareketlenmeler Sürüyor! 12 Temmuz 2021 Dolar Ne Kadar?
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,66 seviyelerinde işlem görmektedir. Peki, dolar yorumları ve tahminleri hangi seviyede? İşte detaylar...
Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 8,6285-8,7324 aralığında hareket eden dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,3 değer kaybederek cuma gününü 8,6631’den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6560’tan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,2750’den, sterlin/TL de 0,18 değer kaybıyla 12,0175’ten satılıyor.
Cuma günü 92,08 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 92,2 seviyesinde seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,1781 ile 5 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün 1,1868’den işlem görüyor.
Analistler, bu hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ile Türkiye ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.
12 Tem 2021 - 13:46 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.