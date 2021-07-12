- 12 Tem 2021 - 13:46 G: 12 Tem 2021 - 13:56

Dolarda Hareketlenmeler Sürüyor! 12 Temmuz 2021 Dolar Ne Kadar?

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,66 seviyelerinde işlem görmektedir. Peki, dolar yorumları ve tahminleri hangi seviyede? İşte detaylar...

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 8,6285-8,7324 aralığında hareket eden dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,3 değer kaybederek cuma gününü 8,6631’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6560’tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,2750’den, sterlin/TL de 0,18 değer kaybıyla 12,0175’ten satılıyor.

Cuma günü 92,08 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 92,2 seviyesinde seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,1781 ile 5 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün 1,1868’den işlem görüyor.

Analistler, bu hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ile Türkiye ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

12 Tem 2021 - 13:46 - Ekonomi

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