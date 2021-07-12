Beşiktaş’ta Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarını salonda sürdürdü. Salonda ısınma ve açma germe çalışması ile başlayan idman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık uygulamalarıyla sona erdi.