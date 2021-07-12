- 12 Tem 2021 - 13:56 G: 12 Tem 2021 - 13:57

Beşiktaş’ta Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarını salonda sürdürdü. Salonda ısınma ve açma germe çalışması ile başlayan idman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık uygulamalarıyla sona erdi.

12 Tem 2021 - 13:56 - Spor

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