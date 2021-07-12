12 Tem 2021 - 13:56 Güncelleme: 12 Tem 2021 - 13:57
Beşiktaş’ta Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor
Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarını salonda sürdürdü. Salonda ısınma ve açma germe çalışması ile başlayan idman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık uygulamalarıyla sona erdi.
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12 Tem 2021 - 13:56 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.