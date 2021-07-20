Camdaki Kız Nalan Herkesin Ağzını Açık Bıraktı! Kıyafetlerini Çıkarıp Öyle Pozlar Verdi ki; Instagram'da Alevler Resmen Havada Uçuştu! "Yok Artık, Nalan Böyle miymiş?"
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yer alan ve Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, nefesleri kesip attı. Mayolu pozunu gören takipçileri, “Hem Hayri hem de Sedat delirecek”, “Feride tokacı aldı alacak!” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?
Camdaki Kız dizisinin güzel oyuncusu Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, paylaştıkları ile yaşıtlarına taş çıkardı. İzleyicilerin beğendiği güzel kadın dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil pozları ile gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yer alırken, önceki günlerde sosyal medyada arkadaşlarıyla plajda eğlenirken ki görselleri gündeme düşmüştü. Görüntülenmeyi sevmeyen oyunculardan olan Burcu Biricik, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile adeta nefesleri kesti. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.