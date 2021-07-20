Camdaki Kız Nalan Herkesin Ağzını Açık Bıraktı! Kıyafetlerini Çıkarıp Öyle Pozlar Verdi ki; Instagram'da Alevler Resmen Havada Uçuştu! "Yok Artık, Nalan Böyle miymiş?"

Camdaki Kız dizisinin güzel oyuncusu Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, paylaştıkları ile yaşıtlarına taş çıkardı. İzleyicilerin beğendiği güzel kadın dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil pozları ile gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yer alırken, önceki günlerde sosyal medyada arkadaşlarıyla plajda eğlenirken ki görselleri gündeme düşmüştü. Görüntülenmeyi sevmeyen oyunculardan olan Burcu Biricik, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile adeta nefesleri kesti. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…



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