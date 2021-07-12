XRP Kabusu Satışlarını Sürdürüyor! Son Dönemde 150,7 Milyon XRP Sattı

McCaleb, Ripple’ın verdiği coinleri piyasaya satmaya devam ediyor. McCaleb’ın “tacostand” kripto para hesabında 590 milyon XRP kaldı.

Jed, Ripple’dan 291 milyon XRP almıştı yavaş yavaş tokenleri satmaya devam ediyor. XRPscan web sitesine göre, 21 Haziran tarihinden bu yana McCaleb, 150,7 milyon XRP tokenini satılması için borsalara gönderdi.

Satılan toplam kripto miktarı, itibari para cinsinden 98.169.275 dolara denk geliyor.

Jed McCaleb, XRP satışını sürdürüyor

McCaleb, düzenli olarak XRP satarak, elindeki XRP coinleri bölüyor ve her hafta küçük işlemlerle satmaya devam ediyor.

McCaleb son üç hafta içerisinde işlemlerin boyutunu ilk olarak 6.036.204 XRP’den gerçekleştirdi. Diğer işlemi 4.896.458 XRP’ye düştü son olarak 9.859.906 XRP’ye kadar yükseldi. Jed borsalara son iki gün içerisinde 5.846.888 XRP coin gönderdi.

McCaleb 7 Haziran tarihinde Ripple’dan 291.570.223 token değerinde bir XRP işlemi almıştı. Ripple’ın kurucu ortağıyla yaptığı anlaşmalardan biri düzenli XRP transferleriydi ve bu işlem 2013 yılından itibaren düzenli olarak yapılıyor.

Ripple topluluğu, McCaleb’in XRP servetinin geri kalanını Ağustos ayının sonuna kadar satmasını bekliyor.

Coinbase tarafından 62 Milyon XRP aktarıldı

Son olarak Coinbase üzerinden 62 milyon XRP işlemi gerçekleşti, bazı kişiler borsanın XRP’yi eski haline getirmesini bekliyor.

ABD merkezli (ve halka açık) en büyük kripto borsası olan Coinbase, cüzdanları arasında 62 milyon XRP coin aktardı.

Bir Twitter kullanıcısının yaptığı yoruma göre, SEC’in Ripple aleyhine açtığı dava nedeniyle Ocak ayında askıya alınan Coinbase’in 28 Temmuz tarihinden sonra XRP ticaretine devam edebileceğini iddia etti.

28 Temmuz, ABD Senatörü Elizabeth Warren’ın SEC başkanı Gary Gensler’in kripto para piyasasının uygun şekilde düzenleyen planı için verilen son tarih olarak belirlendi. Geçen hafta Warren, resmi açıklamasında Gensler’den harekete geçmesini talep ederek, kripto para birimlerinin Bitcoin, Ethereum ve diğer varlıkların hepsinin “son derece mantıksız ve patlamaya hazır” olduğunu açıklamıştı.

Geçen haftanın başlarında, Twitter CEO’su Jack Dorsey (Bitcoin savunucusu), 9 Haziran’da Senato’da Bitcoin karşıtı bir konuşma yaptıktan sonra Warren’ı sosyal medya platformunda tepki göstererek takibi bırakmıştı.