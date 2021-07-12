Esra Erol, ATV’den Çekilme Kararını Resmen Duyurdu! Müge Anlı Deniyordu; Acun Ilıcalı’yla El Sıkıştı, Bundan Sonra Para Vermeyen İzleyemeyecek! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programı iddialara göre kanaldan çekilme kararını resmen duyurdu. Müge Anlı’nın Acun Ilıcalı’yla anlaştığı düşünülüyordu ama gerçekler tir tir titretti! Exxen platformunda yeni sezona başlayacak olan Esra Erol, para ödenmeden izlenmeyecek! Neler oluyor?
Kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken Esra Erol, sözleriyle kafalarda soru işareti bırakmıştı. “Allaha emanet olun” diyen Esra Erol, iddialara göre ATV ile tüm ilişkisini bitirdi! Programda sezon finali yaparken; “ATV benim şansım” sözlerini dile getiren Esra Erol, şimdi neden Acun Ilıcalı’yla el sıkıştı?
Ekranlardaki macerasına önce evlilik programıyla sonra reality showla devam eden Esra Erol, yıllardır sevenlerinin karşısına çıkıyordu fakat sosyal medyada yayılan bir iddia akılları başlardan aldı. Peki, Esra Erol, yıllardır çalıştığı ATV’den hangi sözlerle ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.