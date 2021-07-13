Kredi Kartıyla Kurban Alınır Mı? Taksitle Kurban Kesilir Mi?

Günümüzde pek çok kişi, kredi kartı aracılığıyla yaşamını idame ettiriyor. Maaş gününe göre hesap kesim tarihi belirlenen kredi kartları da pek çok alışverişin kolaylıkla yapılmasını sağlıyor. Bu alışverişlerden biri ise kurbanlık satışında kredi kullanılması olarak son zamanlarda öne çıkıyor. Ancak bu konu hakkında kafası karışan vatandaşlar, kredi kartı ile kurban kesmenin dinen caiz olup olmadığına cevap arıyor.

Kredi Kartıyla Kurban Alınır Mı?



Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, “kredi kartıyla kurban alınır mı?” sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre kredi kartı ile kurban kesmenin dinen herhangi bir sakıncası bulunmuyor. Ancak konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunuyor.



Taksitle Kurban Kesilir Mi?



Kurban ibadeti, pek çok sorunun doğmasına neden oluyor. Özellikle belirli bir mal şartı ile yerine getirilen kurban kesmek, “taksitle kurban kesilir mi?” sorusunu sıklıkla sorduruyor. Kurban kesiminde temel olan hayvanın kişinin kendi mal varlığı içerisinde yer alması oluyor. Bu nedenle taksit ile alınmış bir hayvan, kişinin kendi malı olarak kabul edildiği için, kurban kesiminde bu konuda herhangi bir sakınca görülmüyor. Ancak kredi kartına yaptıran taksitli kurban alımında dikkat edilmesi gereken bir iki husus bulunuyor.