- 13 Tem 2021 - 00:33 G: 13 Tem 2021 - 00:37

Erol Olçok Kimdir? 15 Temmuz Şehidi Erol Olçok Nereli, Nasıl Şehit Oldu?

Birçok sivil vatandaşın şehit düşerek yaşamını kaybettiği 15 Temmuz demokrasiye yapılan darbe girişiminde şehit olan isimlerden biri tüm Türkiye tarafından tanınıyor. Ak Parti iktidarında pek çok seçim kampanyasına liderlik eden Erol Olçok da darbe girişimi esnasında vatanını savunmak için meydana çıkan isimler arasında yer alıyor. Peki, Erol Olçok kimdir? 15 Temmuz şehidi Erol Olçok nereli, nasıl şehit oldu? İşte, detaylar…

FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişimi, Türkiye’nin pek çok evladının şehit düşmesine neden oldu. Kanlı biten darbe girişiminin sonunda kahraman güvenlik güçleri ve sivil halkın birlikteliği ile püskürtülen darbe, Türkiye’de yeni bir dönem açtı. O darbe girişimi esnasında oğlu Abdullah Tayyip ile gittiği yerde şehit düşen Erol Olçok ise tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden birisiydi.

Erol Olçok Kimdir?

Ak Parti camiasının yakinen tanıdığı Erol Olçok, pek çok siyasi reklam kampanyasına damgasını vurmuştu. Peki, Erol Olçok kimdir? 5 Mart 1962 tarihinde Çorum’un Mecideyekavak Köyü’nde doğan Erol Olçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın mesai arkadaşlarından birisi idi. Profesyonel yaşantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her dönem korumayı başarmış olan Olçok, aynı zamanda Erdoğan’ın yakın dava arkadaşıydı.

13 Tem 2021 - 00:33 - Yaşam

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