Erol Olçok Kimdir? 15 Temmuz Şehidi Erol Olçok Nereli, Nasıl Şehit Oldu?

FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişimi, Türkiye’nin pek çok evladının şehit düşmesine neden oldu. Kanlı biten darbe girişiminin sonunda kahraman güvenlik güçleri ve sivil halkın birlikteliği ile püskürtülen darbe, Türkiye’de yeni bir dönem açtı. O darbe girişimi esnasında oğlu Abdullah Tayyip ile gittiği yerde şehit düşen Erol Olçok ise tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden birisiydi.

Erol Olçok Kimdir?



Ak Parti camiasının yakinen tanıdığı Erol Olçok, pek çok siyasi reklam kampanyasına damgasını vurmuştu. Peki, Erol Olçok kimdir? 5 Mart 1962 tarihinde Çorum’un Mecideyekavak Köyü’nde doğan Erol Olçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın mesai arkadaşlarından birisi idi. Profesyonel yaşantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her dönem korumayı başarmış olan Olçok, aynı zamanda Erdoğan’ın yakın dava arkadaşıydı.