- 21 Oca 2022 - 12:57 G: 21 Oca 2022 - 12:58

Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? 2022 Yılı Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?

Türkiye’nin “yavru vatan”ı olarak bilinen Kıbrıs, her sene milyonlarca Türk vatandaşı tarafından ziyaret ediliyor. Başkent Ankaralıların da önemli ziyaret mekanlarından biri olan Kıbrıs, pek çok konu ile vatandaşların kafasını kurcalıyor. Peki, Ankara’dan Kıbrıs'a nasıl gidilir? Kıbrıs'a gitmek için pasaport gerekli mi? Kıbrıs’a gitmek için ne gerekli? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Doğal güzellikleri ve eğlence hayatı ile Türkiye’nin en çok tercih ettiği tatil rotalarından biri olan Kıbrıs, yazın gelmesi ile birlikte Nissi plajları, Afrodit Kayalıkları ve Kral Mezarları ile Türk turistlerinin akına uğramaya başlıyor. Başkent Ankaralıların da sıklıkla izlediği rotalar arasında bulunan Kıbrıs, Ankara’dan kolay ulaşımı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ankaradan kıbrısa uçakla kaç saat?

Ankara-Kıbrıs arası uçuş mesafesi toplam 533 kilometre. İki şehir arasındaki uçak yolculuğu 1 saat sürüyor.

Ankara'dan Kıbrıs'a uçak bileti ne kadar?

Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Ankara’dan Kıbrıs’a tatil planı yapan vatandaşlar, “Ankara’dan Kıbrıs'a nasıl gidilir?” sorusuna yanıt arıyor. Bir ada ülkesi olan Kıbrıs, deniz ve hava yolculuğu ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Toplamda 3 saat civarı süren deniz yolculuğunu yapabilmek için Ankaralı vatandaşların, Akdeniz bölgesi illerinden birine geçiş yapması gerekiyor.

Bu illerin başında ise Antalya ve Mersin geliyor. Öte yandan Ankara’dan gün içerisinde sıklıkla aktarmalı veya aktarmasız Kıbrıs seferlerini bulmak mümkün ve kolay olan yol oluyor. Esenboğa Havalimanı’ndan Kıbrıs Ercan Hava Limanı’na gerçekleştirilen uçuşlar aktarmasız olduğunda yaklaşık 1,5 saat; aktarmalı olduğunda ise yaklaşık 5 saat bir yolculuk ortaya çıkarıyor. 

KKTC'ye Karantinasız Giriş Kuralları Nelerdir?

Yolculuk öncesi Türk misafirlerin HES Kodu almaları gerekiyor. 2 doz aşı yaptırmış Türk vatandaşları KKTC'ye giriş yapabilirken, hastalığı geçirmiş Türk vatandaşlarının da yolculuk öncesi son 72 saat içerisinde almış olduğu negatif PCR sonucu da ibraz etmesi gerekiyor.

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21 Oca 2022 - 12:57 - Yaşam

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