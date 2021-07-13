Ünlü İsim Bitcoin'in Arz Şoku Yaşayacağını Belirtti!

SkyBridge Capital’dan Troy Gayeski, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Bitcoin’in (BTC) Kasım ayındakine benzer bir “arz şoku” için kendisini hazırladığını söyledi.

Gayeski, birçok güçlü yatırımcının şu anda lider kripto para biriminin zincir üzerindeki verilerine dayanarak kendilerini “yeniden kanıtladığını” vurguluyor.

Gayeski ayrıca, Bitcoin risk ödül oranının yukarıya eğimli olduğunu vurguladı. Gayeski’ye göre Bitcoin, lider değer deposu olmaya devam edecek.

Bitcoin haftalardır aynı fiyat aralığında işlem görmeye devam ediyor. Yazı kaleme alındığı sırada lider kripto, Coinmarketcap verilerine göre 32,997 dolardan işlem görüyor.