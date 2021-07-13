Ünlü İsim Bitcoin'in Arz Şoku Yaşayacağını Belirtti!
SkyBridge Capital’dan Troy Gayeski, açıklamasında Bitcoin arzı konusunda kritik ifadelerde bulundu. İşte detaylar...
SkyBridge Capital’dan Troy Gayeski, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Bitcoin’in (BTC) Kasım ayındakine benzer bir “arz şoku” için kendisini hazırladığını söyledi.
Gayeski, birçok güçlü yatırımcının şu anda lider kripto para biriminin zincir üzerindeki verilerine dayanarak kendilerini “yeniden kanıtladığını” vurguluyor.
Gayeski ayrıca, Bitcoin risk ödül oranının yukarıya eğimli olduğunu vurguladı. Gayeski’ye göre Bitcoin, lider değer deposu olmaya devam edecek.
Bitcoin haftalardır aynı fiyat aralığında işlem görmeye devam ediyor. Yazı kaleme alındığı sırada lider kripto, Coinmarketcap verilerine göre 32,997 dolardan işlem görüyor.
13 Tem 2021 - 08:24 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.