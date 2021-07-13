Bitcoin Fiyatı Dip Seviyeleri Yoklamayı Sürdürüyor! Korkulan Olacak Mı?
Toplam piyasa değerine göre lider konumda olan Bitcoin (BTC), Çin’in getirdiği yasaklarla yeniden 33 bin dolar altını gördü.
İlk olarak Bitcoin madencilerine yönelik getirilen yasaklar hash rate’i etkiledi ve fiyat da hash rate’i takip ederek yeniden düşüşe geçti. Şimdi ise Grayscale’in 550 milyon dolarlık GBTC hisselerinin kilidini açacak olması piyasada olumsuz etki yaratmakta.
Bitcoin, 33.000 Dolar Altını Yokladı
Bitcoin fiyatı son birkaç gündür 33.000 dolar desteğini korumaktayken dün gece 33.000 doların altına düşüş yaşandı. BTC, basın saati itibarıyla yeniden desteğin üzerine çıksa da eldeki bazı veriler endişe verici gözükmekte.
Bitcoin balinalarının borsalara BTC gönderme oranı 0,59’a yükseldi ve bu kesinlikle yakında satış baskısı gelebileceğine işaret ediyor. Daha önce yıl içerisinde bu olay 3 kere yaşandı ve hepsinde BTC fiyatında sert düşüş görüldü.
Buna karşın Bitcoin’in hash rate’inde toparlanma belirtileri ortaya çıkmaya başladı ve fiyatın bunu takip edeceği düşünülecek olursa fiyat da yavaş yavaş toparlanabilir.
Bitcoin bu haldeyken altcoinler ise baskıya daha fazla dayanamadı ve düşüş iyice sertleşti. Bitcoin son 24 saat içerisinde sadece %3,3 düşüş yaşarken Ethereum %5,6, Dogecoin %4,5 ve Uniswap ise %10 düşüş yaşadı.
Bu da altcoinlerin durumdan çok daha kötü etkilenmeye başladıklarını gösteriyor. Bitcoin’in yine güvenli bir tablo çizmesi için ise 35.000 dolar üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Bitcoin an itibarıyla ise 33.000 dolar seviyelerinden alınıp satılmakta.
13 Tem 2021 - 14:24 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.