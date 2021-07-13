Bitcoin Fiyatı Dip Seviyeleri Yoklamayı Sürdürüyor! Korkulan Olacak Mı?

İlk olarak Bitcoin madencilerine yönelik getirilen yasaklar hash rate’i etkiledi ve fiyat da hash rate’i takip ederek yeniden düşüşe geçti. Şimdi ise Grayscale’in 550 milyon dolarlık GBTC hisselerinin kilidini açacak olması piyasada olumsuz etki yaratmakta.

Bitcoin, 33.000 Dolar Altını Yokladı

Bitcoin fiyatı son birkaç gündür 33.000 dolar desteğini korumaktayken dün gece 33.000 doların altına düşüş yaşandı. BTC, basın saati itibarıyla yeniden desteğin üzerine çıksa da eldeki bazı veriler endişe verici gözükmekte.

Bitcoin balinalarının borsalara BTC gönderme oranı 0,59’a yükseldi ve bu kesinlikle yakında satış baskısı gelebileceğine işaret ediyor. Daha önce yıl içerisinde bu olay 3 kere yaşandı ve hepsinde BTC fiyatında sert düşüş görüldü.

Buna karşın Bitcoin’in hash rate’inde toparlanma belirtileri ortaya çıkmaya başladı ve fiyatın bunu takip edeceği düşünülecek olursa fiyat da yavaş yavaş toparlanabilir.

Bitcoin bu haldeyken altcoinler ise baskıya daha fazla dayanamadı ve düşüş iyice sertleşti. Bitcoin son 24 saat içerisinde sadece %3,3 düşüş yaşarken Ethereum %5,6, Dogecoin %4,5 ve Uniswap ise %10 düşüş yaşadı.

Bu da altcoinlerin durumdan çok daha kötü etkilenmeye başladıklarını gösteriyor. Bitcoin’in yine güvenli bir tablo çizmesi için ise 35.000 dolar üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Bitcoin an itibarıyla ise 33.000 dolar seviyelerinden alınıp satılmakta.