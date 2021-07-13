Dev Bitcoin Cüzdanı 10 Yıllık Uykusundan Uyandı!

Popüler kripto para izleme botu Whale Alert, dokuz yılı aşkın süredir uykuda olan bir Bitcoin cüzdanının etkin hale geldiğini tespit etti. 791 BTC içeren cüzdan, lider kripto para biriminin bugünkü fiyatı baz alındığında, 26.147.621 dolara denk geliyor. Cüzdan, Bitcoin’in efsanevi yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun ortadan kaybolmasından hemen sonra kuruldu.

Bazı Twitter kullanıcıları, cüzdanın sahibinin şifresini 9.1 yıl boyunca kurtarmaya yönelik sonuçsuz girişimlerin ardından hatırladığını söyledi.

Bu yılın başlarında, Şubat ve Mart aylarında, Satoshi döneminden bu yana hareket etmeyen büyük miktarlarda Bitcoin (5.000 BTC ve 2.000 BTC’nin biraz üzerinde) sahipleri tarafından hareket ettirildi.

Geçmişte, madenciler tarafından eski cüzdanlardan büyük miktarlarda Bitcoin taşındığında, bu durum BTC döviz kurunda dalgalanmaya neden oluyordu.