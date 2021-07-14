Orgeneral Nasıl Olunur? General Ne Kadar Maaş Alıyor? Orgeneral Maaşı Ne Kadar 2021?

Askeri bir kariyer hedefleyen personellerin, askeriye içerisinde yıllarca görev alıyor olması personele kıdem olarak geri dönüyor. Her görevin sonunda bir üst kıdeme ulaşmak, askeri personelin başarısını kamçılayan en önemli faktörler arasında görülüyor. Bu kıdemlerden biri olan orgenerallik rütbesi ise, sadece başarıyı değil, toplum nezdinde önemli bir de statüyü getiriyor.

Orgeneral Nasıl Olunur?



Hiyerarşik düzenle ilerleyen askeriye unvanları, birçok asker için mesleki kariyer yolu olarak görülüyor. Ancak askeri içerisinde orgeneral gibi statüsü yüksek olan rütbeler, her askeri personelin hayali oluyor. Peki, orgeneral nasıl olunur? Orgeneral olabilmek için öncelikle askeriye girmek ve hiyerarşik sistemde birkaç görevi belirli süreler ile üstlenmek gerekiyor. Bir orgeneralin; sırasıyla en az 3 yıl teğmen, 6’şar yıl üsteğmen ve yüzbaşı, 5 yıl binbaşı, 3 yıl yarbay ve 5 yıl albay olarak görev yapmış olması bekleniyor. Bu da askeriye içerisinde 28-30 yıllık bir mesleki kariyerin bulunmasını gerektiriyor.



