Ankara’da Kurban Bayramında Dolmuşlar Çalışıyor Mu 2021? Bugün Dolmuşlar Çalışıyor Mu?

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte kamu hizmetlilerinin devamlılığı noktasındaki faaliyetler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kamu hizmetlerinin özellikle önemli bir ayağı olan ulaşım ise Ankaralıların Kurban Bayramı süresince akıbetini merak ettiği ilk konulardan birisi oldu. Öte yandan bu ulaşım araçlarından biri olan dolmuşların, Kurban Bayramı’nda çalışıp çalışmayacağı son gelişmeler ile birlikte açıklığa kavuştu.

Ankara’da Kurban Bayramında Dolmuşlar Çalışıyor Mu 2021?



Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte başkentliler gündemine ulaşımın akıbeti ile ilgili detaylara ulaşmak için; “Ankara’da kurban bayramında dolmuşlar çalışıyor mu 2021?” sorusunu aldı. Ankara’da Kurban Bayramı boyunca dolmuşların belirli aralıklarla başkentlilere hizmet vereceği öğrenildi. Öte yandan geçmiş dönemlerde de başkentlilere kesintisiz hizmet veren dolmuşlar, bu bayramda da hizmet vermek için yollarda olacağını başkentlilerle paylaştı. Ancak konuyla ilgili konuşan dolmuş şoförleri, seferlerin daha seyrek olacağı noktasında başkentlileri uyardı. Sefer saatlerinin daha seyrek olarak uygulanacak olduğu bayram günlerinin ise sadece 20 ve 21 Temmuz 2021 tarihleri olduğu beyan edildi.