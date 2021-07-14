Başhekim Nasıl Olunur? Kimler Başhekim Olur? Bir Başhekim Ne Kadar Maaş Alır?

Aldıkları maaş, mesleki yeterlilik nedeniyle gördükleri saygı ve hem idareci hem de sağlıkçı olmaları nedeniyle başhekimlik mesleğinin toplumda iyi bir intibahı bulunuyor. Bu nedenle mesleğe yeni başlayan her doktor kariyer hedefini başhekimlik unvanına doğru çiziyor.

Başhekim Nasıl Olunur?



Genç doktorların başhekim olma yolunda ilk olarak sordukları soru, “başhekim nasıl olunur?” oluyor. Başhekim olabilmek için öncelikle, 6 yıllık tıp fakültelerinden mezun olmak gerekiyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, kısa adıyla TUS, başhekimliğin ikinci adımı olarak görülüyor. Bu sınavdan başarı ile geçen doktor adayları, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra profesörlük eğitimi için yola çıkıyor. Bu iki süreç arasındaki tüm unvanlarda hastanelere başhekim olarak atanabiliyor.