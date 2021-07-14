Başhekim Nasıl Olunur? Kimler Başhekim Olur? Bir Başhekim Ne Kadar Maaş Alır?
Her doktorun hayali başhekimlik, birtakım şartlar yerine getirildiğinde kolaylıkla ulaşılabilir bir unvan haline dönüşüyor. Kıdemle birlikte maaşların da arttığı başhekimlik unvanı özellikle genç doktorlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Peki, başhekim nasıl olunur? Kimler başhekim olur? Bir başhekim ne kadar maaş alır? İşte, detaylar…
Aldıkları maaş, mesleki yeterlilik nedeniyle gördükleri saygı ve hem idareci hem de sağlıkçı olmaları nedeniyle başhekimlik mesleğinin toplumda iyi bir intibahı bulunuyor. Bu nedenle mesleğe yeni başlayan her doktor kariyer hedefini başhekimlik unvanına doğru çiziyor.
Başhekim Nasıl Olunur?
Genç doktorların başhekim olma yolunda ilk olarak sordukları soru, “başhekim nasıl olunur?” oluyor. Başhekim olabilmek için öncelikle, 6 yıllık tıp fakültelerinden mezun olmak gerekiyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, kısa adıyla TUS, başhekimliğin ikinci adımı olarak görülüyor. Bu sınavdan başarı ile geçen doktor adayları, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra profesörlük eğitimi için yola çıkıyor. Bu iki süreç arasındaki tüm unvanlarda hastanelere başhekim olarak atanabiliyor.
14 Tem 2021 - 00:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.