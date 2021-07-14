Dünya'da İnanç Artıyor! Avusturalya Halkı'nın Bitcoin'e İnancı Yükseliyor! Tam %35!

Geleneksel Paranın Yerini Alacak Mı?

Karşılaştırma platformu Finder kripto para ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Katılıyorum ya da katılmıyorum şeklinde seçenekler sunulan ve bu cevapları bir çok farklı soruya veren katılımcıların sonuçları dikkat çekiciydi. Şirket bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Araştırma, 3 Avustralyalıdan 1’inin (%35) Bitcoin’in sonunda fiat (geleneksel) para biriminden daha fazla işlem göreceğine inandığını ortaya koydu.” ifadelerine yer verdi.

Gençler Kripto Paraya Daha Çok İnanıyor!

Finder’da kişisel finans uzmanı olarak çalışan Kate Browne,”Avustralyalıların yalnızca %17’si kripto para birimine sahip. Ancak bu miktarın iki katı oranında insan kripto paraların geleceği olduğuna ve geleceğimiz de büyük rol oynayacağına inanıyor. Genel olarak Z kuşağının daha çok ilgisini çektiği ve inandığı da paylaşılan veriler arasında. Z kuşağı (%52), Bitcoin’in merkezi para biriminden daha popüler olacağına inanma olasılığı en yüksek olanlar olurken, onu Y kuşağı (%45) ve X Kuşağı (%30) izledi.

Bitcoin Yasal Mı? Spekülatif Bir Yatırım Olabilir Mi?

Bitcoin’in haber akışlarından fazla etkilendiği ve devletlerin bazen yasallığı ile ilgili tartışmalı söylemlerinin olması üzerine ankete katılanlara yasallık ve spekülatif olup olmadığı hakkında sorular soruldu. %50 evet diyerek Bitcoin’i yasal bir yatırım aracı olarak gördüğünü söyledi. Bu arada, %63’ü “Bitcoin’in tamamen spekülatif olduğuna inandığını söyledi.

Kripto para borsaları ile çalışıp çalışmadıkları sorusu yöneltildiğinde katılımcıların %73’ü herhangi bir alım satım platformu ile çalışmadıklarını söylediler. %12 oranında katılımcı ise yakın zamanda bu platformlara giriş yapmak istediğini belirtti. Bu konuda ki veriler her geçen gün kripto para yatırımcılarının lehine bir büyüme yaşıyor. Özellikle gençlerin ilgisi gelecekte kripto paraların hayatımızda çok büyük rol oynayacağının net bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.