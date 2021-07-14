Dünya'da İnanç Artıyor! Avusturalya Halkı'nın Bitcoin'e İnancı Yükseliyor! Tam %35!
Bitcoin'de yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen Bitcoin ve diğer alt coinlere olan inanç giderek artıyor. Yapılan ankete göre Avustralyalıların %35’i Bitcoin’in fiat para biriminden daha fazla işlem göreceğini düşünüyor. İşte tüm detaylar...
Geleneksel Paranın Yerini Alacak Mı?
Gençler Kripto Paraya Daha Çok İnanıyor!
Bitcoin Yasal Mı? Spekülatif Bir Yatırım Olabilir Mi?
Kripto para borsaları ile çalışıp çalışmadıkları sorusu yöneltildiğinde katılımcıların %73’ü herhangi bir alım satım platformu ile çalışmadıklarını söylediler. %12 oranında katılımcı ise yakın zamanda bu platformlara giriş yapmak istediğini belirtti. Bu konuda ki veriler her geçen gün kripto para yatırımcılarının lehine bir büyüme yaşıyor. Özellikle gençlerin ilgisi gelecekte kripto paraların hayatımızda çok büyük rol oynayacağının net bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
14 Tem 2021 - 11:37 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.