Fenerbahçe’de Demirel Dönemi Sona Erdi
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi.
Başkan Koç toplantıda, Volkan Demirel'in kulüpten ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını söyledi.
Basın toplantısında ilk sözü alan Başkan Ali Koç, "Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylediği halde Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi" dedi.
Volkan Demirel ise, "20 yıl önce bu kulübe girdiğimde ne yapacağını bilmeyen bir gençtim. Şimdi 40 yaşındayım. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
14 Tem 2021 - 13:38 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.