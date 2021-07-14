Fenerbahçe’de Demirel Dönemi Sona Erdi

Başkan Koç toplantıda, Volkan Demirel'in kulüpten ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını söyledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Başkan Ali Koç, "Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylediği halde Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi" dedi.

Volkan Demirel ise, "20 yıl önce bu kulübe girdiğimde ne yapacağını bilmeyen bir gençtim. Şimdi 40 yaşındayım. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.