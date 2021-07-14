- 14 Tem 2021 - 15:41 G: 14 Tem 2021 - 15:47

Şehit Hasan Cevher, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari'de bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Fatih Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cevher'in ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cevher'in ailesi ve bazı yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Cevher'in naaşı kılınan cenaze namazı ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

14 Tem 2021 - 15:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ahmet Kural’ın Cezası Belli Oldu. Ahmet Kural Kaç Yıl Hapis Yatacak? mask
Ahmet Kural’ın Cezası Belli Oldu. Ahmet Kural Kaç Yıl Hapis Yatacak?
TFF’den Süper Lig Kulüpler Birliği’ne Mektuplu cevap mask
TFF’den Süper Lig Kulüpler Birliği’ne Mektuplu cevap
Fahriye Evcen’den İp Askılı Derin Dekolteli Tatil Pozu! Görenler Mest Olup, Eridi! Yorumlar Gırla, Hayranları Coştu! Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen’den İp Askılı Derin Dekolteli Tatil Pozu! Görenler Mest Olup, Eridi! Yorumlar Gırla, Hayranları Coştu! Neler Oluyor?
Survivor Merve Aydın Ölümün Kıyısından Döndü! Her Şey Başına Bela Oldu, Neredeyse Hayatı Ellerinden Kayıyordu! Her Yerde Survivor’u Yaşıyor! Meğer… mask
Survivor Merve Aydın Ölümün Kıyısından Döndü! Her Şey Başına Bela Oldu, Neredeyse Hayatı Ellerinden Kayıyordu! Her Yerde Survivor’u Yaşıyor! Meğer…
Şehit Hasan Cevher, Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
Şehit Hasan Cevher, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Masterchef Yarışmasında Format Değişikliği! Acun Ilıcalı Anında Olaya El Attı, Ortalık Karıştı! Sadece 3 Kişi İçin, Hayat Komple Değişecek! mask
Masterchef Yarışmasında Format Değişikliği! Acun Ilıcalı Anında Olaya El Attı, Ortalık Karıştı! Sadece 3 Kişi İçin, Hayat Komple Değişecek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status