14 Tem 2021 - 15:41 Güncelleme: 14 Tem 2021 - 15:47
Şehit Hasan Cevher, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hakkari'de bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Fatih Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cevher'in ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cevher'in ailesi ve bazı yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Cevher'in naaşı kılınan cenaze namazı ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.
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14 Tem 2021 - 15:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.