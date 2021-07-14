Şehit Hasan Cevher, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Fatih Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cevher'in ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cevher'in ailesi ve bazı yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Cevher'in naaşı kılınan cenaze namazı ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.