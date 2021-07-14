Ahmet Kural’ın Cezası Belli Oldu. Ahmet Kural Kaç Yıl Hapis Yatacak?

Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlanmış, karar İstinaf Mahkemesi’nce bozulmuştu. Bozma kararının ardından Kural’ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, beyanda bulunan müşteki Sıla’nın avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ahmet Kural’ın avukatı ise beraat ilişkin taleplerini söyledi.

Davayı karara bağlanan mahkeme, sanık Ahmet Kural’ı ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘yaralama’ suçundan indirim uygulayarak 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ahmet Kural’ı önceki kararda olduğu gibi cezaya çarptıran mahkeme, cezada erteleme uygulanmasına hükmetti.