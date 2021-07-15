Beklenen Buluşma Gerçekleşiyor! Ripple ve SEC Akşam Görüşme Yapacak

Ripple avukatları, geçen ayın sonunda SEC’nin eski kurumsal finans direktörü William Hinman’ın yeminli ifade vermesi için mahkemeye başvuruda bulundular.

Hakim Sarah Netburn, Ripple’ın SEC’nin geçmişte Bitcoin, Ethereum ve XRP’nin yasal tanımı ile ilgili yaptığı bazı kurum içi resmi görüşmelere dair delil toplayabileceğini açıklamıştı.

Ripple; 2017’den 2020’ye kadar SEC’nin kurumsal finans direktörlüğünü üstlenmiş Hinman’ın, “(XRP) davasındaki iddialara ilişkin birinci elden, eşsiz bilgilere sahip olduğunu” öne sürüyor.

Hinman, 2018’de katıldığı Yahoo Finance etkinliğinde ne tarz kripto paraların birer yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilebileceğine ilişkin bir tanımlama yapmış, bu tanım doğrultusunda Ethereum’un menkul kıymet olmadığını açıklamıştı.

Ripple, Hinman’dan 19 Temmuz’da konuyla ilgili bir yeminli ifade alınabilmesi için mahkemenin iznini istiyor. SEC avukatları, Hinman’ın yaptığı açıklamaların SEC’nin resmi tutumunu yansıtmadığı gerekçesiyle Ripple’ın talebinin reddini talep ediyor.

Hakim Netburn, bu akşam gerçekleşecek telekonferansta her iki tarafın da konuyla ilgili taleplerini bir kez daha gözden geçirecek.