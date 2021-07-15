- 15 Tem 2021 - 13:14 G: 15 Tem 2021 - 13:18

Bitcoin Ufak Sıçrama Yaptı! Bitcoin'de Yükseliş Başlayacak Mı?

Son dönemde sert düşüşleri ile Bitcoin yatırımcılarını tedirgin etmişti. Lider kripto parada toparlanma sürüyor. İşte detaylar...

Bitcoin (BTC) şu anda alçalan paralel kanalın orta bölgesinde tutunmayı deniyor. Tutunma girişiminin başarılı olması halinde alçalan paralel kanaldan bir çıkış gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

Bitcoin Çekiç Mumu Oluşturdu

Bitcoin (BTC) 14 Temmuz tarihinde önemli bir değer kaybı yaşadı. Düşüş hareketiyle birlikte 31.550 dolar seviyesinde bir dip oluştu. Dolayısıyla BTC, 31.300 dolardaki yatay destek bölgesine çok yaklaştı.

Yaşanan değer kaybının hemen ardından artış sergilendi ve günlük kapanış, 32.820 dolar seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan fiyat hareketi sonucunda aşağı sarkan uzun bir fitil ve yükselişe işaret eden çekiç mumu (yeşil ok) meydana geldi.

Yeşil çekiç mumuna rağmen günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, düşüşe işaret ediyor. Stokastik Osilatör’e bakıldığında, ölüm kesişimi (kırmızı ok) oluştuğu görülüyor.

Ana direnç bölgesi ise 40.550 dolarda yer alıyor. Ayrıca bu direnç, 0,382 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor ve yatay bir direnç bölgesiyle de kesişiyor.

Fiyat Hareketinde Kısa Vadeli Görünüm

İki saatlik grafiğe bakıldığında, 30 Haziran’dan bu yana bir alçalan paralel kanal içinde hareket edildiği görülüyor. Ayrıca alçalan paralel kanallar, genelde düzeltici nitelikteki hareketler olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla alçalan paralel kanaldan bir çıkış gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

Öte yandan BTC’nin 14 Temmuz’da destek bölgesinden sıçrama gerçekleştirdiği biliniyor. Buna ek olarak destek, 0,618 fib. düzeltme seviyesinde yer alıyor ve alçalan paralel kanalın destek çizgisine oldukça yakın bir konumda bulunuyor (yeşil daire). 

Bitcoin şu anda kanalın orta bölgesinde karşılaştığı dirençte (kırmızı ok) tutunmayı deniyor. Dolayısıyla kanaldan bir çıkış gerçekleşmesi için tutunma girişiminin başarılı olması gerekiyor. Çıkış gerçekleşmesi halinde ise MACD ve RSI, yükselişe işaret etmeye başlayabilir.

Bitcoin İçin Dalga Sayımı Analizi

14 Temmuz tarihinde dip seviyelerden gerçekleşen sıçrama, bir diyagonal ile benzerlik taşıyor. Ancak buna rağmen fiyat hareketi, beş dalgalı bir yapıyı oluşturuyor olabilir. 

Beş dalgalı bir yapının mevcut olması halinde Bitcoin, 32.370 dolar seviyesinde ya da 32.176 dolar seviyesinde bir destek bulabilir ve ardından yükseliş hareketi başlayabilir. Bu seviyeler ise sırasıyla, 0,5 fib. düzeltme seviyesi ile 0,618 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor.  

Ayrıca alçalan paralel kanal içindeki fiyat hareketinin tamamı, W-X-Y şeklindeki kompleks bir düzeltmenin bir parçasını oluşturuyor olabilir. Bitcoin kanaldan çıkış gerçekleştirmeyi başarırsa W-X-Y düzeltmesini içeren senaryo geçerlilik kazanabilir. Dolayısıyla bir yükseliş hareketi başlayabilir ve 40.550 dolar civarında bir tepe oluşabilir.

15 Tem 2021 - 13:14 - Ekonomi

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