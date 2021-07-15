Risk Analisti Nicholas Taleb Bitcoin'e Karşı Kritik Uyarılarda Bulundu!

Bitcoin (BTC) para birimi hakkında daha önce olumlu yorum yapan "The Black Swan" kitabının yazarı olan finans profesörü, görüşünü değiştirdi.

13 Temmuz tarihinde CNBC tarafından paylaşılan habere göre Prof. Nassim Nicholas Taleb, yayımladığı son makalesinde Bitcoin'in ne enflasyona karşı koruduğunu, ne de güvenli liman sayılabilecek bir yatırım olduğunu söyledi.

"Tarih boyunca çok az finansal varlık Bitcoin kadar kırılgan olmuştur" yorumunu yapan Taleb, daha önce yaptığı yorumlarda en büyük kripto para birimi hakkında pozitif görüş bildirmişti.

Haberde, 2018 yılında satışa çıkan "The Bitcoin Standart" isimli kitabın önsözünde "ilk organik para birimi" olarak tanımladığı kripto para birimini, hükümetlerin finansal kontrol gücüne karşı bir "sigorta" olduğunu savunduğu bilgisi verildi.

Şimdilerde Bitcoin'e olan inancını kaybettiğini aktaran Taleb, "Bitcoin, Currencies and Fragility" isimli makalesinde en büyük kripto para biriminin değerini "sıfır" olarak tanımladı. Taleb'in görüşüne göre, Bitcoin'in bir değeri olabilmesi için düzenli biçimde ilgi görmesi gerekiyor.

Altın ve değerli metallerin ilgi görmese dahi değerli kalabildiğini savunan Taleb, Mart 2020'de Bitcoin fiyatındaki aşırı düşüşün ardından toparlansa da, "sistemik riske karşı finansal koruma aracı biçiminde kullanılamayacağını" savundu.

Taleb'e göre, bölgesel internet kesintisi veya mali tablolarda beklenmedik bir gerilemenin yaşanması durumunda Bitcoin fiyatının ne olacağı konusunun belirsizliğinden dem vurdu.

Bitcoin fiyatının "yüzde 60 ila 100 arasında oynamasının" mümkün olduğunu söyleyen profesör, kripto para biriminin itibari (fiat) para gibi olabilmesi için istikrar elde etmesi ve yaygınlığının artması gerektiğini hatırlattı.

Buna karşın, enflasyona karşı korunma için Bitcoin'e yatırım yapan Paul Tudor Jones gibi büyük yatırımcılar da yok değil.