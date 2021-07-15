Bitcoin İçin 30 Bin Dolar Neden Kritik Seviye?

Yaşanan düşüşün sonrasında Bitcoin fiyatı 30.000 doların üzerinde kendisine destek buldu ve uzun zamandır 30.000 dolar ile 35.000 dolar bandında hareket ediyor. Piyasanın popüler analistlerinden Nunya Bizniz ise 30.000 doların Bitcoin için neden önemli olduğu hakkındaki fikirlerini Twitter üzerinden paylaştı.

30.000 Doların Önemi

Her ne kadar temel göstergeler yükseliyor olsa ve Bitcoin benimsenmesi artıyor olsa da lider kripto para biriminin henüz yeni bir artış grafiği oluşturamadığı görülüyor. Son günlerde, tüm zamanların en yüksek seviyesinin %50 altında işlem gören Bitcoin’in şu an için yönünün tayin etmenin zor olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Nunya Bizniz’in açıklamalarına göre 30.000 doların odak noktası haline gelmesi için bazı teknik göstergeler bulunuyor. Analist 30.000 doların psikolojik öneminin yuvarlak bir sayı olması ile de birleştiğini düşünüyor. Ayrıca 30.000 doların, Bitcoin’in zirvesi olan 64.900 dolar öncesinde de tetikleyici seviye olduğu düşünülüyor.

Bitcoin Fiyat Döngüsü

Bu noktada analistler Bitcoin‘in 30.000 doların altına düşmesi ve 30.000 dolar üzerinde güçlü kalamaması ikilemenin çeşitli endişeler sebep olduğunu ifade ediyor. Her ne kadar şu anda Bitcoin’in 30.000 dolar üzerinde kalıyor olması artış beklentilerini arttırıyor olsa da bazı teknik analistler lider kripto para biriminin boğa koşusunun bittiğini ve ayı piyasası başlangıcında olduğumuzu dile getiriyor.

Ancak buna ek olarak analistlerin yaptığı çalışmalar Bitcoin’de temel göstergelerin hala güçlü kaldığını gösteriyor. Örneğin; Stack Funds Perşembe günü yayınlanan son raporunda, “Risk iştahınız ne olursa olsun, bu mevcut Bitcoin süper döngüsündeki bir sonraki dalgayı kaçırmamak için şimdi strateji oluşturmak çok önemli” sözlerini kullanıyor.

Dolayısıyla artış bekleyen analistler önümüzdeki günlerde Bitcoin’in 35.000 doları geride bırakacağını ve bu seviyenin destek seviyesine dönüşeceğini tahmin ediyor.