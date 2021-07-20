İbrahim Tatlıses'le İlgili Öyle Bir Sırrı Ortaya Çıkardı ki; İmparator Hayranları Delirdi! Meğer Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses... "İmparator'un Hiç Hoşuna Gitmeyecek"

En son FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde yer alan Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtreyle gündeme gelmişti. Kendisinin de bu filtre olayını çok sıcak karşılamadığını açıklayan Hülya Avşar, bu olaylardan sonra sosyal medyanın gündemi olan öpüşme sahnesi hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Masumiyet dizisinin final yapmasıyla birlikte gözleri kendisine çeviren başarılı oyuncu, kısa bir süre önce bikinili bir paylaşım yapmış ve 18’liklere taş çıkartmıştı. Katılmış olduğu bir programda hem ilişkiler hem de İbrahim Tatlıses hakkında konuşan Hülya Avşar, “Yok artık” dedirtti. Peki, o öpüşme sahnesi hakkında Hülya Avşar neler dedi?



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