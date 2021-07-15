Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu ülkenin sahipleri vatan aşıklarıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen anma programında, bu ülkenin sahiplerinin vatan aşıkları olduğunu belirterek, "Çıplak ellerle tankları durduranların haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Şentop, unutulan her ihanetin yeni saldırıların önünü açmakla eşdeğer olduğunu söyledi. Şentop, "15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır" dedi.

"ÇIPLAK ELLERLE TANKLARI DURDURANLARIN HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda konuşuyor. "Çıplak ellerle tankları durduranların haklarını ödeyemeyiz" diyen Erdoğan, bu ülkenin sahiplerinin vatan aşıkları olduğunu söyledi.

"Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yılı aşan siyasi hayatımızın herhangi bir döneminde hamdolsun şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek hiçbir adım atmadık. Özünde rekabet bulunan siyaseti, ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. Hizmet üretirken, mücadele ederken, içeride ve dışarıda milletimizin hakkını savunurken 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, Türkiye’nin topyekun refah ve huzurundan başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Bugün de aynı hassasiyetle çalışıyor, önceliği millet ve memleket olan herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.