Bir Zamanlar Çukurova Setinde Kavga Kıyamet! O İsmin Gelişiyle Dengeler Alt Üst Oldu! Yaktı Yıktı, Affetmedi! Züleyha’nın Aşkı Deniyordu ama…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı diziden en son çıkan isimler ise Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış ve Demir’in sevgilisi Ümit karakterine hayat veren Hande Soral olmuştu. Diziden çıkan isimlerin yerine ise İbrahim Çelikkol resmen giriş yaptı. Züleyha’nın yeni aşkı olacak deniyordu ama…

Geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda eden başarılı dizi, unutulmaz sahneleri ise akıllarda bırakmıştı. Demir’in hayatını kaybetmesi yeni bir döneme işaret ederken; diziye esas erkeği oynayacak olan bir oyuncu arayışına girilmişti. Ana karakterin apar topar vedası akılları karıştırmıştı. Kerem Alışık ve Murat Ünalmış’ın aynı dizide olmalarına rağmen aralarının açık olduğu biliniyordu. Öyle ki, iki isim Adana’da davalık bile olmuşlardı! Peki, şimdi neler oluyor?



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