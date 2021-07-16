Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? Nasıl Sipariş Verilir?

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tanıtılan Lezzet Ankara hizmete başladı. Özellikle pandemi döneminde sıklıkla kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın, sıfır komisyon ile yemek satışı gerçekleştirilmesine yönelik geliştirilmiş olan Lezzet Ankara, başkentliler tarafından bir hayli beğenildi. Kolay bir şekilde üyelik veya restoran kaydı ile giriş yapılabilen Lezzet Ankara, komisyonun arada olmaması nedeniyle restoranların başkentlilere daha uygun bir hizmet vermesini sağladı.

Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur?



Yaptığı her yenilik ile sosyal belediyecilik anlayışını biraz daha geliştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, son yeniliği olan Lezzet Ankara’yı kullanama açıyor. Restoranların yanı sıra başkentlilerin de kayıt olarak sipariş verebildiği bu proje, “Lezzet Ankara nasıl üye olunur?” sorusunu akıllara getiriyor. Öte yandan Lezzet Ankara’ya üye olabilmek için https://lezzetankara.com üzerinde sağ üst köşede bulunan Üye Ol/Giriş Yap sekmesinden üye ol seçeneğine geçilmesi gerekiyor. Bu sekme tıklandıktan sonra açılan pencerenin altında yer alan “Üye Ol” kısmına tıklanıyor. Ardından kişi ve adres bilgileri girilerek Lezzet Ankara üyelik işlemi tamamlanıyor.