Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? Nasıl Sipariş Verilir?
Özellikle pandemi döneminde gerçekleştirdiği yenilikler ile tüm Türkiye’deki belediyelere öncelik eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez Lezzet Ankara uygulaması ile başkentlilerin karşısına çıkıyor. Peki, Lezzet Ankara nasıl üye olunur? Lezzet Ankara restoran kaydı nasıl yapılır? Lezzet Ankara nasıl sipariş verilir? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tanıtılan Lezzet Ankara hizmete başladı. Özellikle pandemi döneminde sıklıkla kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın, sıfır komisyon ile yemek satışı gerçekleştirilmesine yönelik geliştirilmiş olan Lezzet Ankara, başkentliler tarafından bir hayli beğenildi. Kolay bir şekilde üyelik veya restoran kaydı ile giriş yapılabilen Lezzet Ankara, komisyonun arada olmaması nedeniyle restoranların başkentlilere daha uygun bir hizmet vermesini sağladı.
Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur?
Yaptığı her yenilik ile sosyal belediyecilik anlayışını biraz daha geliştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, son yeniliği olan Lezzet Ankara’yı kullanama açıyor. Restoranların yanı sıra başkentlilerin de kayıt olarak sipariş verebildiği bu proje, “Lezzet Ankara nasıl üye olunur?” sorusunu akıllara getiriyor. Öte yandan Lezzet Ankara’ya üye olabilmek için https://lezzetankara.com üzerinde sağ üst köşede bulunan Üye Ol/Giriş Yap sekmesinden üye ol seçeneğine geçilmesi gerekiyor. Bu sekme tıklandıktan sonra açılan pencerenin altında yer alan “Üye Ol” kısmına tıklanıyor. Ardından kişi ve adres bilgileri girilerek Lezzet Ankara üyelik işlemi tamamlanıyor.
16 Tem 2021 - 13:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.