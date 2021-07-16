Kız İsteme Nasıl Olur? Ankara'da Kız İsteme Merasiminde Neler Yapılır?
Her anı ile telaşlı bir etkinlik olan düğün, kız istemeden balayına kadar pek çok planlamayı gerektirir. Evlenecek çiftler ise, adetlerini atlamamak için kız isteme merasimi ile ilgili sorularına cevap arıyor. Peki, kız isteme nasıl olur? Kız isteme merasiminde neler yapılır? Ankara'da kız isteme merasiminde neler yapılır? İşte, detaylar…
Evlenecek çiftlerin gündeminde yer alan kız isteme merasimi, pek çok ayrıntısı ile çiftleri telaşlandırabiliyor. Hemen hemen her yörede benzer bir şekilde gerçekleştirilen kız isteme merasimleri, Ankara’da da sıkça yapılıyor. Özellikle yaz ayları ile birlikte artan evlilikler, kız isteme merasimi hakkında daha detaylı bir bilgi edinmeyi zorunlu kılıyor.
Kız İsteme Nasıl Olur?
Evlilik telaşı olan çiftler, “kız isteme nasıl olur?” sorusuna yanıt arıyor. Kız isteme töreni aileler arasında gerçekleştiriliyor. Kız tarafının ikramlar hazırladığı, erkek tarafının ise çiçek ve çikolatası il gittiği bu merasim, kız isteme eylemi ile son buluyor. Bazı yörelerde kız istendikten sonra yüzük takılırken, bazı yörelerde yüzük takımı ayrı bir nişan törenine bırakılıyor. Ancak kız istemede esas olan ailelerinin birbirini tanıması ve niyetin açıkça beyan edilmesi olarak öne çıkıyor.
16 Tem 2021 - 15:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.