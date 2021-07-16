- 16 Tem 2021 - 18:57 G: 16 Tem 2021 - 19:12

Survivor Ayşe Sütyen Giymeyince Milyonlar Çıldırdı! Yasin Obuz İçin Öyle Bir Süslendi Ki, Görenler Şok Oldu! Doğal Halinden Sıyrılıp…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına son vermişti. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmada İsmail Balaban ise birinci olarak şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Survivor yarışmasında 3. Olan Ayşe ise sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

Survivor’dan sonra dengeleri değiştirecek göndermelerde ve paylaşımlarda bulunan Ayşe, sütyensiz pozuyla “Yok artık” dedirtti. Milyonlar ise gördükleri karşısında adeta çıldırdı! Yasin Obuz’un “Mokoko” isimli şarkısının çıkışı için parti düzenlenmiş ve davetlilerden biriside en yakın arkadaşlarından biri olan Ayşe Yüksel olmuştu.

Klipinde de yer alan Ayşe Yüksel, şimdi ise en yakın arkadaşının partisi için hazırlandı. Öyle bir süslendi ki, görenler ise “Doğal haline alıştık bu ne böyle”, “Makyajlı bir Ayşe aşırı garip geldi” yorumları arka arkaya geldi. Dikkatleri üzerine çeken Ayşe’den gelen sütyensiz ve makyajlı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada yankılandı. Peki, Ayşe nasıl bir paylaşım yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

16 Tem 2021 - 18:57 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star Kadrosu Açığa Çıktı! O İsim Yeniden Kadroda, Hayranları Çıldırdı! Yargı Çekici Yeniden Ellerinde! Bu Kez Şampiyon Olmaya Geliyor… mask
Survivor All Star Kadrosu Açığa Çıktı! O İsim Yeniden Kadroda, Hayranları Çıldırdı! Yargı Çekici Yeniden Ellerinde! Bu Kez Şampiyon Olmaya Geliyor…
Survivor Ayşe Mini Şortuyla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Survivor Sergen’in Aklı Başından Gitti! Fiziğini Ortaya Koyunca “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Survivor Ayşe Mini Şortuyla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Survivor Sergen’in Aklı Başından Gitti! Fiziğini Ortaya Koyunca “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Survivor İsmail Acun Ilıcalı’ya Yalvardığını İlk Kez Açıkladı! Survivor Ona Resmen Eziyet Olmuş, Acun Ilıcalı Tam İki Kez… “Bana Karşı Haddini Çok Fazla Aştı!” mask
Survivor İsmail Acun Ilıcalı’ya Yalvardığını İlk Kez Açıkladı! Survivor Ona Resmen Eziyet Olmuş, Acun Ilıcalı Tam İki Kez… “Bana Karşı Haddini Çok Fazla Aştı!”
Survivor Aleyna Çalışkan Kalça Dekoltelerine Bir Yenisini Ekledi! Milyonlar Hayretler İçerisinde! Mavi Mini Elbisesiyle Yangın Nedeni Oldu! Sosyal Medya Onu Konuşuyor… mask
Survivor Aleyna Çalışkan Kalça Dekoltelerine Bir Yenisini Ekledi! Milyonlar Hayretler İçerisinde! Mavi Mini Elbisesiyle Yangın Nedeni Oldu! Sosyal Medya Onu Konuşuyor…
Survivor Poyraz’dan Batuhan’a Büyük Nispet! Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Titriyor! Survivor Batuhan Şimdi Ne Yapacak? mask
Survivor Poyraz’dan Batuhan’a Büyük Nispet! Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Titriyor! Survivor Batuhan Şimdi Ne Yapacak?
Survivor Merve Aydın Ölümün Kıyısından Döndü! Her Şey Başına Bela Oldu, Neredeyse Hayatı Ellerinden Kayıyordu! Her Yerde Survivor’u Yaşıyor! Meğer… mask
Survivor Merve Aydın Ölümün Kıyısından Döndü! Her Şey Başına Bela Oldu, Neredeyse Hayatı Ellerinden Kayıyordu! Her Yerde Survivor’u Yaşıyor! Meğer…
Survivor İsmail’e Kazandığı Para Az Geldi! Acun Ilıcalı Harekete Geçti, Arka Sokaklar Deniyordu ama Gerçekler Farklı Çıktı! Meğer İsmail Balaban… mask
Survivor İsmail’e Kazandığı Para Az Geldi! Acun Ilıcalı Harekete Geçti, Arka Sokaklar Deniyordu ama Gerçekler Farklı Çıktı! Meğer İsmail Balaban…
Survivor Aleyna Çalışkan Sütyensiz Paylaşımıyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mini Elbisesiyle Ayşe’nin Minilerine Rest Çekti! Dekolte Savaşları Başladı! mask
Survivor Aleyna Çalışkan Sütyensiz Paylaşımıyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mini Elbisesiyle Ayşe’nin Minilerine Rest Çekti! Dekolte Savaşları Başladı!
Survivor Ayşe “Dayanamadı” Yine Mini Elbiseli Paylaşım Yaptı! İç Çamaşırı Belli Olunca Ortalık Yangın Yerine Döndü! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! mask
Survivor Ayşe “Dayanamadı” Yine Mini Elbiseli Paylaşım Yaptı! İç Çamaşırı Belli Olunca Ortalık Yangın Yerine Döndü! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor All Star Kadrosu Açığa Çıktı! O İsim Yeniden Kadroda, Hayranları Çıldırdı! Yargı Çekici Yeniden Ellerinde! Bu Kez Şampiyon Olmaya Geliyor… mask
Survivor All Star Kadrosu Açığa Çıktı! O İsim Yeniden Kadroda, Hayranları Çıldırdı! Yargı Çekici Yeniden Ellerinde! Bu Kez Şampiyon Olmaya Geliyor…
Survivor Ayşe Sütyen Giymeyince Milyonlar Çıldırdı! Yasin Obuz İçin Öyle Bir Süslendi Ki, Görenler Şok Oldu! Doğal Halinden Sıyrılıp… mask
Survivor Ayşe Sütyen Giymeyince Milyonlar Çıldırdı! Yasin Obuz İçin Öyle Bir Süslendi Ki, Görenler Şok Oldu! Doğal Halinden Sıyrılıp…
Kırmızı Oda Dizisinde Aslı Enver Rüzgarı! Doktor Hanım Gidiyor, Beyza Hanım Geliyor! Yeni Senaryo İfşa Edildi! Eller Kollar Zangır Zangır! mask
Kırmızı Oda Dizisinde Aslı Enver Rüzgarı! Doktor Hanım Gidiyor, Beyza Hanım Geliyor! Yeni Senaryo İfşa Edildi! Eller Kollar Zangır Zangır!
Ahu Tuğba Kızıyla Şok Etkisi Yarattı! Hem Ayırt Edemiyor, Hem de Tanınmıyor! Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Ahu Tuğba Kızıyla Şok Etkisi Yarattı! Hem Ayırt Edemiyor, Hem de Tanınmıyor! Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Masterchef’te Olay Çıkardı, Somer Şef Acımadı! Güvenliği ve Şoförleri Birbirine Kattı! “Eline Ne Geçti?” Masterchef’i Ayağa Kaldırdı! Eski Sevgili Krizi… mask
Masterchef’te Olay Çıkardı, Somer Şef Acımadı! Güvenliği ve Şoförleri Birbirine Kattı! “Eline Ne Geçti?” Masterchef’i Ayağa Kaldırdı! Eski Sevgili Krizi…
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi? mask
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status