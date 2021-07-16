Survivor Ayşe Sütyen Giymeyince Milyonlar Çıldırdı! Yasin Obuz İçin Öyle Bir Süslendi Ki, Görenler Şok Oldu! Doğal Halinden Sıyrılıp…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına son vermişti. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmada İsmail Balaban ise birinci olarak şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Survivor yarışmasında 3. Olan Ayşe ise sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başladı.
Survivor’dan sonra dengeleri değiştirecek göndermelerde ve paylaşımlarda bulunan Ayşe, sütyensiz pozuyla “Yok artık” dedirtti. Milyonlar ise gördükleri karşısında adeta çıldırdı! Yasin Obuz’un “Mokoko” isimli şarkısının çıkışı için parti düzenlenmiş ve davetlilerden biriside en yakın arkadaşlarından biri olan Ayşe Yüksel olmuştu.
Klipinde de yer alan Ayşe Yüksel, şimdi ise en yakın arkadaşının partisi için hazırlandı. Öyle bir süslendi ki, görenler ise “Doğal haline alıştık bu ne böyle”, “Makyajlı bir Ayşe aşırı garip geldi” yorumları arka arkaya geldi. Dikkatleri üzerine çeken Ayşe’den gelen sütyensiz ve makyajlı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada yankılandı. Peki, Ayşe nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.