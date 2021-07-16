Survivor Ayşe Sütyen Giymeyince Milyonlar Çıldırdı! Yasin Obuz İçin Öyle Bir Süslendi Ki, Görenler Şok Oldu! Doğal Halinden Sıyrılıp…

Survivor’dan sonra dengeleri değiştirecek göndermelerde ve paylaşımlarda bulunan Ayşe, sütyensiz pozuyla “Yok artık” dedirtti. Milyonlar ise gördükleri karşısında adeta çıldırdı! Yasin Obuz’un “Mokoko” isimli şarkısının çıkışı için parti düzenlenmiş ve davetlilerden biriside en yakın arkadaşlarından biri olan Ayşe Yüksel olmuştu.

Klipinde de yer alan Ayşe Yüksel, şimdi ise en yakın arkadaşının partisi için hazırlandı. Öyle bir süslendi ki, görenler ise “Doğal haline alıştık bu ne böyle”, “Makyajlı bir Ayşe aşırı garip geldi” yorumları arka arkaya geldi. Dikkatleri üzerine çeken Ayşe’den gelen sütyensiz ve makyajlı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada yankılandı. Peki, Ayşe nasıl bir paylaşım yaptı?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

