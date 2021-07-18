- 18 Tem 2021 - 20:21

Survivor'da Yılın En Büyük İfşası Yapıldı! O Kadro Tamamen İfşalandı, Geçmiş Olsun! Öyle Bir İsim Geliyor ki...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2022 yılında All Star olacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen açıklanmıştı. Sevilerek takip edilen yarışmanın her bölümü büyük bir ilgiyle takip ediliyorken; bir isimin ise yeniden Survivor’da olacağı açıklandı. Birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı Survivor All Star’da kimlerin olacağı ise büyük merak konusu oldu.

Acun Medya tarafından büyük emeklerle ekranlara gelmeye devam edecek. Survivor yarışmasında “Yargı çekici” vurgusunda bulunan Batuhan’ın yarışmada bulunacağı resmen açıklandı. Bunun üzerine “Yargı çekici yeniden elinde, bu kez şampiyon olacak” yorumlarında bulundular.

Acun Ilıcalı ise Survivor yarışması devam ederken; Survivor Panorama programında; “Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak” sözlerini dile getirmişti. Peki, hangi isim yeniden kadroda?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

18 Tem 2021 - 20:21 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aleyna Resmen Delirdi! Önce Sütyenli Fotoğraf, Şimdi de Mini... Survivor'ı Kazanamadı Ama, Milyonlarca Kişiyi... mask
Survivor Aleyna Resmen Delirdi! Önce Sütyenli Fotoğraf, Şimdi de Mini... Survivor'ı Kazanamadı Ama, Milyonlarca Kişiyi...
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti...
Survivor Yarışmacısı Öyle Pozlar Verdi ki; Acun Bir Daha Hiçbir Yarışmaya Almayacak! Çünkü Tanınmıyor, Böyle Değişim Yok! mask
Survivor Yarışmacısı Öyle Pozlar Verdi ki; Acun Bir Daha Hiçbir Yarışmaya Almayacak! Çünkü Tanınmıyor, Böyle Değişim Yok!
Survivor Ayşe Açıldıkça Açıldı! Frikik Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Gören Yandı Tutuştu! Minileriyle Sosyal Medyayı Salladı! “Dekolte Kraliçesi!” mask
Survivor Ayşe Açıldıkça Açıldı! Frikik Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Gören Yandı Tutuştu! Minileriyle Sosyal Medyayı Salladı! “Dekolte Kraliçesi!”
Survivor Ayşe Sütyen Giymeyince Milyonlar Çıldırdı! Yasin Obuz İçin Öyle Bir Süslendi Ki, Görenler Şok Oldu! Doğal Halinden Sıyrılıp… mask
Survivor Ayşe Sütyen Giymeyince Milyonlar Çıldırdı! Yasin Obuz İçin Öyle Bir Süslendi Ki, Görenler Şok Oldu! Doğal Halinden Sıyrılıp…
Survivor Ayşe Mini Şortuyla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Survivor Sergen’in Aklı Başından Gitti! Fiziğini Ortaya Koyunca “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Survivor Ayşe Mini Şortuyla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Survivor Sergen’in Aklı Başından Gitti! Fiziğini Ortaya Koyunca “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Survivor İsmail Acun Ilıcalı’ya Yalvardığını İlk Kez Açıkladı! Survivor Ona Resmen Eziyet Olmuş, Acun Ilıcalı Tam İki Kez… “Bana Karşı Haddini Çok Fazla Aştı!” mask
Survivor İsmail Acun Ilıcalı’ya Yalvardığını İlk Kez Açıkladı! Survivor Ona Resmen Eziyet Olmuş, Acun Ilıcalı Tam İki Kez… “Bana Karşı Haddini Çok Fazla Aştı!”
Survivor Poyraz’dan Batuhan’a Büyük Nispet! Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Titriyor! Survivor Batuhan Şimdi Ne Yapacak? mask
Survivor Poyraz’dan Batuhan’a Büyük Nispet! Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Titriyor! Survivor Batuhan Şimdi Ne Yapacak?
Survivor Merve Aydın Ölümün Kıyısından Döndü! Her Şey Başına Bela Oldu, Neredeyse Hayatı Ellerinden Kayıyordu! Her Yerde Survivor’u Yaşıyor! Meğer… mask
Survivor Merve Aydın Ölümün Kıyısından Döndü! Her Şey Başına Bela Oldu, Neredeyse Hayatı Ellerinden Kayıyordu! Her Yerde Survivor’u Yaşıyor! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Aleyna Resmen Delirdi! Önce Sütyenli Fotoğraf, Şimdi de Mini... Survivor'ı Kazanamadı Ama, Milyonlarca Kişiyi... mask
Survivor Aleyna Resmen Delirdi! Önce Sütyenli Fotoğraf, Şimdi de Mini... Survivor'ı Kazanamadı Ama, Milyonlarca Kişiyi...
Survivor'da Yılın En Büyük İfşası Yapıldı! O Kadro Tamamen İfşalandı, Geçmiş Olsun! Öyle Bir İsim Geliyor ki... mask
Survivor'da Yılın En Büyük İfşası Yapıldı! O Kadro Tamamen İfşalandı, Geçmiş Olsun! Öyle Bir İsim Geliyor ki...
İnci Öldü Han Yıkıldı! Birkan Sokullu’nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler ‘’Kim Bu Adam’’ Dedi! mask
İnci Öldü Han Yıkıldı! Birkan Sokullu’nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler ‘’Kim Bu Adam’’ Dedi!
Show TV'nin O Dizisi Final! Kanal Fişini Çekti, Milyonlarca İzleyici Öylece Bakakaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak, Sosyal Medyada Kampanya Başlatıldı! mask
Show TV'nin O Dizisi Final! Kanal Fişini Çekti, Milyonlarca İzleyici Öylece Bakakaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak, Sosyal Medyada Kampanya Başlatıldı!
Acun Ilıcalı Resmen Çıldıracak! Şeyma Subaşı Ne Yapmaya Çalışıyor? Amacı Ne? Takipçileri Resmen Çıldırdı... mask
Acun Ilıcalı Resmen Çıldıracak! Şeyma Subaşı Ne Yapmaya Çalışıyor? Amacı Ne? Takipçileri Resmen Çıldırdı...
Şeyma Subaşı Tamamen Yalan Söylemiş! Tüm Türkiye Twitter'da Dalga Geçiyor! Meğer Mısırlı Milyarder İstemiş.. "Yazık!" mask
Şeyma Subaşı Tamamen Yalan Söylemiş! Tüm Türkiye Twitter'da Dalga Geçiyor! Meğer Mısırlı Milyarder İstemiş.. "Yazık!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status