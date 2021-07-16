Leyla İle Mecnun Dizisi İfşalandı! O Oyuncu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Her Şey Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Çıldıracak, Delirecek…

Her şeyin birbirine girmesine neden olan bu durum arkasından ise birçok kişi “Acun Ilıcalı kesin delirecek hatta çıldıracak” yorumlarında bulundu. Ocak ayında kurulan Exxen platformunda ise her dalda dizi ve filmler bulunuyordu. Sevilerek takip edilen dizinin yeni bölümlerinin çekileceği ise uzun bir süredir konuşuluyordu.

Dizide İskender karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan ise konuk olduğu bir programda; “Öyle bir çalışma var. Son aşamalara gelindi. Onun açıklamasını yapacak, ilan edecek kişi ben değilim. Fakat benle de görüşüldü. Yani gerçektir. Eğer işler yolunda giderse. Herkesin düşündüğü gibi olursa, bu yaz çekilme ihtimali var” sözlerini dile getirmişti. Peki, dizi nasıl ifşalandı?



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