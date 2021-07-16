Leyla İle Mecnun Dizisi İfşalandı! O Oyuncu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Her Şey Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Çıldıracak, Delirecek…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Leyla İle Mecnun dizisi, final yapmadan sevenlerine veda etmişti. Acun Ilıcalı ise gelen yoğun isteklere daha fazla karşı koyamamış ve Sihirli Annem gibi yeniden Leyla İle Mecnun dizisinin çekimlerini başlatmıştı. Dikkatleri üzerine çeken bu durumdan sonra ise o oyuncu dizinin bir bölümünü resmen ifşaladı!
Her şeyin birbirine girmesine neden olan bu durum arkasından ise birçok kişi “Acun Ilıcalı kesin delirecek hatta çıldıracak” yorumlarında bulundu. Ocak ayında kurulan Exxen platformunda ise her dalda dizi ve filmler bulunuyordu. Sevilerek takip edilen dizinin yeni bölümlerinin çekileceği ise uzun bir süredir konuşuluyordu.
Dizide İskender karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan ise konuk olduğu bir programda; “Öyle bir çalışma var. Son aşamalara gelindi. Onun açıklamasını yapacak, ilan edecek kişi ben değilim. Fakat benle de görüşüldü. Yani gerçektir. Eğer işler yolunda giderse. Herkesin düşündüğü gibi olursa, bu yaz çekilme ihtimali var” sözlerini dile getirmişti. Peki, dizi nasıl ifşalandı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.