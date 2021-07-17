Ankara'nın En Temiz Havası Nerede? Ankara'nın Havası Temiz Mi?

Temiz havanın önemini sanayi dünyasıyla birlikte daha iyi anlayan insanlar, yaşadıkları bölgenin havasına da değer vermeye başladı. Bu süre içerisinde özellikle sanayi bölgelerinin yoğunlaştığı bölgelerde havalar daha kirli hale gelirken; doğal güzellikleri ve yeşil alanları ile kaplı bölgeler temiz hava oranını korumayı başardı. Her yıl Türkiye’nin en temiz havası belirleyen araştırmaların yapılması ise bir müddettir gelenek haline geldi.

Ankara'nın En Temiz Havası Nerede?



Başkentte ev değişikliği yapacak olan Ankaralılar, yeni evlerindeki öncelik listesine bir müddettir temiz hava kriterini de ekliyor. Peki, Ankara’nın en temiz havası nerede? Günümüzde konfor veya nezih çevre kadar önemli bir kriter haline dönüşen temiz hava, Ankara merkezinin kalabalığı ve trafiği nedeniyle çevre ilçelerde daha kolay bulunabiliyor. Özellikle nezih bir semt oluşu ile tanınan Çayyolu bölgesi merkezi lokasyonda bulunan en temiz havaya ev sahipliği yapıyor. Yapılan araştırmalara göre; Çayyolu mevkiinin en temiz havası ise Beytepe bölgesinde bulunuyor.