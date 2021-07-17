ABD Bir Türlü Engel Olamıyor! Şimdi De Bitcoin İle Vergi Ödenmeye Başlanıyor!

Bitcoin yeni günde 31.000-32.000 dolar seviyeleri aralığında işlem görmeye devam ediyor. Yeni güne 31.500 dolar seviyelerinde başlayan lider kripto para birimi, sabah saatlerinde 32.000 dolar seviyelerine yükselmiş ancak bu noktada kaybettiği ivme ile 31.000 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak öğlen saatlerinde ABD’nin en büyük bankalarından biri olan Bank of America’dan gelen haber BTC için küçük bir yükseliş fırsatı sağladı. Gün içerisinde ABD’nin gelen başka bir haber de Bitcoin yatırımcılarını oldukça heyecanlandırmışa benziyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, uzun süreli düşüş trendini kırmakta oldukça zorlanıyor. Mayıs ayında başlayan düşüş sürecinde 64.000 dolar seviyelerinden 28.000 dolar seviyelerine gerileyen lider kripto para birimi, yeni ayda da dar bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Ancak son dönemlerde Çin ve İngiltere merkezli olumsuz haberlerin aksine ABD’den oldukça olumlu haberler geliyor. Son haber ise ABD’nin doğu eyaletlerinden Tennessee’nin Jackson şehrinden geldi.

Jackson Şehrinden Bitcoin Atağı

Şehrin Belediye Başkanı Scott Conger, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların vergilerini Bitcoin ile ödemesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Blok zinciri konusunda uzman kişilerin bu tasarı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Conger, görevlilerin düzenli aralıklarla Bitcoin alınması ve BTC ile başka ödemelerin yapılması konusunda çalıştıklarını duyurdu:

“Neden enflasyonu kabul ediyoruz? Neden federal hükümetimizden daha fazlasını talep etmiyoruz? 2 yılda %6,3 ve ömrüm boyunca %172,8. Her yıl dolarımız daha az değer kazanıyor. Bunu düzeltecek tek bir şey var: Bitcoin.“

Miami Öncülük Ediyor

Conger nisan ayında da şehirdeki blok zinciri çalışmalarına dair açıklamalarda bulunmuştu. Jackson’da, çalışanların maaşlarının Bitcoin ile ödenmesine dair çalışmalar yapıldığı biliniyor. Ayrıca Bitcoin madenciliği ve şehrin bilançolarına BTC eklenmesi de son dönemde bölgede tartışılan konuların başında yer alıyor. Conger, geçtiğimiz günlerde şehirde Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC) gibi farklı kripto para birimlerinin de benimsenebileceğini vurgulamıştı. Conger ve bu küçük şehrin, ülkenin önemli şehirlerinden Miami’yi takip ettiği biliniyor. Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de şehrinde gerçekleştirilen 2021 Bitcoin Konferansı’nda, çalışanların maaşlarının BTC ile ödenmesi konusunda çalışmalara başlandığını açıklamıştı. Bunun yanı sıra yasaklar sonrası nereye gidecekleri merak edilen Çinli madencileri Miami’ye çağırmış ve madencilere ucuz enerji sağlanacağı sözünü vermişti.

Bitcoin Bir Yatırım Aracı

ABD’de BTC’nin ne olduğuna ve ne için kullanılacağına dair tartışmalar uzun bir süredir sürüyor. Bu konuda dikkat çeken bir yorum da en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olan MicroStrategy Şirketi’nin CEO’su Michael Saylor’dan gelmişti. Saylor, dün verdiği bir röportajda Bitcoin’in ABD’de bir para birimi olmayacağını bu nedenle de dolar ve ABD için bir tehdit oluşturmadığını belirtmişti. Ünlü CEO, Bitcoin’in bir dijital para birimi olmasından çok dijital varlık aracı olduğunu düşündüğünü de eklemişti: