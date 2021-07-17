UEFA:2023 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul Ev Sahipliği Yapacak

UEFA 2020 Haziran'ında aldığı kararla Covid-19 pandemisinin Türkiye'de riskli bir duruma geldiğini gerekçe göstererek 2021 yılındaki Şampiyonlar Ligi finali müsabakasını İstanbul'dan Portekiz'in başkenti Lizbon'a almıştı.

UEFA'nın önceki açıklamasına göre Şampiyonlar Ligi finalinin 2022'de İstanbul'da oynanması gerekiyordu. Bu gelişmeyle birlikte İstanbul'daki final heyecanı 1 sene sonraya alınmış oldu.

Öte yandan açıklamada Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin de İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisine de yer verildi.